Neue Plattform für Betriebspraktika

Auf der einen Seite gibt es Schüler, die unsicher sind, wie es nach der Schule weitergeht, welcher Beruf für sie der richtige ist oder wie sie zu ihrem Traumberuf kommen, auf der anderen Seite Unternehmen, die vielfach händeringend nach Nachwuchs suchen. Ein neues Angebot der Agentur für Arbeit in Balingen soll nun helfen, beide zusammenzubringen. Das geht aus einer Mitteilung der Arbeitsagentur hervor. „Praktikumswoche.de“ ist der Name einer Plattform, die junge Menschen und Betriebe unkompliziert miteinander verknüpften soll.

Über Praktikumswoche.de können Jugendliche an fünf Tagen in fünf Unternehmen reinschnuppern und fünf verschiedene Berufe kennenlernen. Jeder Praktikumstag bietet neue Einblicke, Erfahrungen und Chancen. Nach der Anmeldung auf der Internetseite sehen die Schüler alle angebotenen Praktikumsplätze in der Region, können sich direkt einbuchen und haben damit schon ihren Platz sicher. Eine weitere Bewerbung ist nicht mehr erforderlich. Das Angebot ist kostenlos und bis zum Ende der Sommerferien verfügbar. Die Praktikumsplätze im Landkreis Sigmaringen findet man unter www.praktikumswoche.de/sigmaringen, die des Zollernalbkreises unter www.praktikumswoche.de/zollernalbkreis.

„Praktika bieten hervorragende Möglichkeiten, sich in der Praxis über Berufe zu informieren und herauszufinden, ob der Wunschberuf wirklich der richtige ist. Pandemiebedingt gab es dazu in den vergangenen zwei Jahren wenig Gelegenheit“, erklärt Anke Traber, Leiterin der Agentur für Arbeit Balingen. Unternehmen lernen in der Praktikumswoche interessierte Jugendliche kennen und gewinnen somit Bewerber für die Berufsausbildung. Die Betriebe geben lediglich an, wann und für welche Berufsfelder sie Tagespraktika anbieten. Die Vermittlungsplattform bringt dann beide Seiten zusammen. „Praktikumswoche.de“ ist ein gemeinsames Projekt der Agenturen für Arbeit in Baden-Württemberg, der Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern, Südwestmetall und des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.