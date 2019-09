Neue Einrichtung bietet Wohnraum für 24 Menschen mit Behinderung

Das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg mit Hauptsitz im gleichnamigen Gammertinger Ortsteil baut in der Gemeinde Bitz für 3,5 Millionen Euro eine neue Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Das Wohnangebot bietet Platz für 24 Frauen und Männer. „Für viele Menschen ist eine Behinderung etwas Fremdes“, sagte Bürgermeister Hubert Schiele beim offiziellen Spatenstich in der vergangenen Woche. „Daher ist die Integration von Menschen mit Behinderung inmitten einer Gemeinde etwas sehr Wichtiges, um ein selbstverständliches Miteinander zu schaffen.“

Mit dem Neubau entstehen vier Wohnungen für jeweils vier Menschen mit Behinderung, drei Wohnungen für jeweils zwei Menschen mit Behinderung sowie zwei Einzelwohnungen. „Alle Bewohner gehen einer Tagesstruktur nach“, schreibt Mariaberg in einer Pressemitteilung. Von Bitz aus seien die entsprechenden Angebote im Zollernalbkreis oder in Mariaberg gut erreichbar. Jede Wohnung verfüge über eine Küche und einen Wohn-Ess-Bereich. Maximal zwei Menschen teilen sich ein Bad, das zum Schutz der Privatsphäre über einen Vorflur erschlossen ist. Die Häuser sind barrierefrei über Laubengänge und einen Aufzug zugänglich und miteinander verbunden. Die Zimmer können die Bewohner selbst oder mit Unterstützung gestalten. Knapp zwei Drittel der Baukosten übernimmt Mariaberg, den Rest nimmt das Unternehmen über Zuschüsse ein.

Gäste stellen den Grundriss nach

Beim Spatenstich lobte die evangelische Pfarrerin Bärbel Danner die Verbesserung von Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung im Zollernalbkreis und sprach einen Segen für das Bauvorhaben und das zukünftige Wohnprojekt und seine Bewohner. „Es entsteht ein Ort, an dem Menschen mit Behinderung in Würde leben können“, sagte sie. Im Anschluss präsentierte Architekt Manfred Löffler die Lage der drei zukünftigen Häuser, indem sich die Gäste entlang der Grundrisse auf dem Rasen aufstellten – verbunden mit einem rot-weißen Absperrband. Damit konnten sie Lage und Dimension des Gebäudekomplexes erahnen.

Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm bedankte sich bei den Projektpartnern für die Unterstützung. „Ohne die Gemeinde und die Vertreter aus den Behörden und Fördergremien könnten wir in Bitz kein solches Angebot realisieren“, sagte er. „Vom Gemeinderat und den Einwohnern in Bitz wurden wir von Anfang an positiv aufgenommen.“ Auch die zahlreichen intensiven Gespräche mit der Baubehörde ließen eine Willkommenskultur für die Menschen mit Behinderung erkennen, die die neue Einrichtung beziehen werden.

Mariaberg betreut 3000 Klienten

Mariaberg ist ein diakonischer Träger für soziale Dienste mit Angeboten für Menschen mit Behinderung und sozialer Benachteiligung vom Kindes- bis zum Seniorenalter. Mit mehr als 1600 Mitarbeitern kümmert sich die Einrichtung um rund 3000 Menschen in der Region. Eine Besonderheit ist die Spezialisierung in bestimmten Bereichen. Dazu zählen das Fachkrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychiatrie, das medizinische Versorgungszentrum Mariaberg sowie Angebote in der Jugendhilfe und im vorschulischen Bereich.

Zudem unterstützt Mariaberg unterschiedliche Zielgruppen durch Bildungsmaßnahmen sowie besondere Ausbildungen und Berufsschulen bei der Integration ins Arbeitsleben. In zahlreichen Gemeinden in der Region ist Mariaberg mit der offenen Jugendarbeit betraut. Darüber hinaus organisiert die Einrichtung Kultur- und Freizeitveranstaltungen.