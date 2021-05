Neue Bauplätze in Harthausen: Interesse ist größer als das Angebot

Auch wenn derzeit die Quadratmeterpreise für die Bauplätze im Erweiterungsbaugebiet Hägnau im Ortsteil Harthausen noch nicht feststehen, existiert bei der Verwaltung bereits eine Liste mit vorgemerkten Bauplatzinteressenten. Da abzusehen ist, dass die Nachfrage das Angebot von 28 geplanten Plätzen im neuen Baugebiet am westlichen Ortsrand übersteigen wird, sei es notwendig, klare Richtlinien für die Vergabe der Plätze festzulegen, erläuterte Ortsvorsteher Emil Oswald in der Sitzung des Ortschaftsrates in der Harthauser Mehrzweckhalle.

Auf der Vormerkliste , die seit Dezember 2016 chronologisch fortlaufend geführt wird, sind mit Stand vom 20. April 39 Bauplatzinteressenten für die 28 in Planung stehenden Plätze aufgeführt, wobei alle Bauwilligen, wie Patrizia von Briel von der Kämmerei mitteilte, einen Bezug zu Harthausen hätten. Die Bauplatzgrößen im Erweiterungsgebiet Hägnau liegen nach derzeitigem Planungsstand zwischen 514 und 989 Quadratmeter Baufläche. Entsprechend den vertraglichen Bestimmungen haben die fünf ehemaligen Grundstückseigentümer, die die Flächen für das Baugebiet zur Verfügung gestellt haben, das Vorrecht, einen Platz nach Wahl zu erwerben. Dabei gelte wie für alle anderen Plätze der gleiche Kaufpreis sowie die Verpflichtung, zum Baubeginn innerhalb von drei Jahren nach einem möglichen Erwerb, erklärte Bügermeister Michael Maier. Dadurch könne sich auch die Anzahl der für die freie Vergabe zur Verfügung stehenden Plätze noch verringern.

Es ist vorgesehen, dass mit den potenziellen Bauplatzkäufern unter weitest gehender Berücksichtigung ihrer Platzwünsche ein Vorvertrag abgeschlossen wird. Darin fehlt allerdings der noch vom Gemeinderat zu bestimmende Quadratmeterpreis für das Bauland, da dieser erst festgelegt werden kann, wenn die Kosten für die Ausgleichs- und Erschließungsmaßnahmen sowie die Vermessungskosten bekannt sind.

Der Hauptteil der Sitzung befasste sich im Anschluss mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Vergaberichtlinien für die Bauplätze in der Hägnau. Darin ist festgelegt, dass ein Verkauf nur zur Eigennutzung mit Hauptwohnsitz in Harthausen ( Hägnau) erfolgen soll. Darüber hinaus kann einen Platz nur kaufen , wer bislang keinen Bauplatz von der Gemeinde Winterlingen gekauft hat und wer nicht im Besitz eines bebaubaren Platzes in der Gesamtgemeinde ist. Dies soll auch für Interessenten gelten, in deren Familien, sprich Eltern oder Kinder, kein bebaubarer Platz innerhalb der Gemeindegrenzen vorhanden ist.

Außerdem soll nur zum Zuge kommen, wer nicht bereits Eigentümer eines Ein- oder Mehrfamilienhauses sowie einer Eigentumswohnung in der Großgemeinde ist, unabhängig davon, ob diese Immobilie eigengenutzt oder vermietet ist. Den vorgestellten Vergaberichtlinien für die Plätze, die auch ein wichtiger Bestandteil in den Vorverträgen sein sollen, stimmte das Gremium nach verschiedenen Nachfragen zur Priorisierung und zum Umgang mit der Interessentenliste mit einer Ergänzung einstimmig zu. Damit sei, sofern der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung diese Richtlinien beschließt, analog zu den Vergabevoraussetzungen im Winterlinger Baugebiet Riedern, auch für Harthausen ein guter Vergabemodus gefunden, resümierte Bürgermeister Maier.