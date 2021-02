Narrenzunft Hausen im Killertal - Einblicke in die Hausener Fasnet

Die meiste Narren der Zunft Hausen aus Burladingen hatte sich wie jedes Jahr Urlaub für die Fasnet-Saison genommen. Die Umzüge und Touren durch die Gemeinden der schwäbischen Alb fallen nun aber aus, und die Hausener hatten Zeit für eine Videoproduktion.

In ihren 90 Sekunden stellt die Narrenzunft die verschiedenen Figuren ihres Vereins vor und gibt einen Einblick, wie in Burladingen normalerweise Fasnet gefeiert wird.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Achermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.