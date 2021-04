Nächster Schritt für mehr Sonnenenergie

Vielen Autofahrern ist die Baustelle direkt an der B 463 westlich von Winterlingen nicht verborgen geblieben. Noch auf Straßberger Gemarkung im Interkommunalen Gewerbegebiet Vogelherd/Längenfeld , das von den beiden Gemeinden Winterlingen und Straßberg gemeinsam geplant und betrieben wird, entsteht ein größerer Solarpark.

In der vergangenen Sitzung des Zweckverbandes in der Straßberger Schlossgartenhalle informierte der Verbandsvorsitzende und Bürgermeister von Straßberg, Markus Zeiser, die Versammlung, dass in Absprache mit dem Landratsamt des Zollernalbkreises für dieses Projekt ein ergänzendes Verfahren eingeleitet werden soll, bei dem nach erneuter Beteiligung der Öffentlichkeit eine weitere Anhörung des Bauamtes im Landratsamt erforderlich sei. Die Verbandsversammlung stimmte diesem Verfahren einstimmig zu und beauftragte die Verwaltung, die beschränkte erneute Auslegung durchzuführen.

Der Zweckverband hat die etwa einen Hektar umfassende Fläche entlang der B 463 zwischen dem Betriebsgebäude Linder Metallveredelung und der Pferdesportanlage Witzemann an die Firma Erdgas Südwest verpachtet, die den Solarpark betreiben wird. Der Bau der Photovoltaik-anlage mit einer Nennleistung von 750 kW im Gewerbegebiet Vogelherd-Süd befindet sich derzeit in der Endphase. Sowohl die stabilen Unterkonstruktionen für die Module zur Stromerzeugung als auch ein Teil des umgebenden Zaunes sind bereits fertiggestellt.

Der in der Anlage erzeugte umweltfreundliche Solarstrom kann auch an die benachbarten Betriebe im Interkommunalen Gewerbegebiet geliefert werden. Da zudem Pachteinnahmen von der Betreiberfirma an die beiden Gemeinden im Zweckverband fließen, würden beide Seiten profitieren, erklären übereinstimmend Verbandsvorsitzender Markus Zeiser und sein Stellvertreter, Winterlingens Bürgermeister Michael Maier.