Nach Schwächeanfall von der Fahrbahn abgekommen

Ein 76-Jähriger ist am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Nach etwa 20 Meter kam er in der angrenzenden Böschung in Hanglage zum Stehen.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen soll ein medizinischer Grund die Ursache für den Unfall gewesen sein. Der Fahrer war mit seinem Land Rover auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, als er laut Polizei plötzlich einen Schwächeanfall erlitt und ohnmächtig wurde. Andere Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe.

Der Fahrer und seine 71 Jahre alte Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da die Gefahr bestand, dass Betriebsstoffen auslaufen, war vorsorglich auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Land Rover, an dem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen.