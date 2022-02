Nach der Notlandung folgt das Festmahl

Auf ihrer abendlichen Heimfahrt von der Arbeit ist Doris Schließus aus Harthausen in einer Parkbucht auf halbem Weg zwischen zwischen Winterlingen und Harthausen wenige Schritte von der Straße entfernt ein Storch aufgefallen. Nachdem sie den großen Vogel an derselben Stelle tags darauf noch einmal entdeckte, informierte sie die Harthauser Vogelfreunde.

Zu Letzteren gehört auch Paul Pfaff, der für Notfälle immer einige Eintagsküken bereithält, mit denen er in den vergangenen Wochen einen immer wieder in seinem Garten auftauchenden Mäusebussard versorgte.

Als ausgebildeter Jäger und Hobby-Ornithologe kennt sich Pfaff auch in der Vogelwelt bestens aus und er vermutete, dass der Storch auf seinem Zug aus dem Winterquartier entweder verletzt oder durch Hunger geschwächt sein könnte.

Mit etlichen Eintagsküken machte er sich daher sofort auf den Weg ins verschneite Bannhardt. Der Weißstorch, der einen Aluminiumring an einem Bein trägt, stand immer noch in der Parkbucht und pickte in einem aus dem Schnee ragenden Grasbüschel herum.

An den Bewegungen, den fest anliegenden Flügeln und dem wachen Blick des Vogels erkannte Pfaff sofort, dass keine Verletzung vorlag, sondern tatsächlich wohl der Hunger den Storch zum Nothalt nötigte.

Gut möglich, sagt der Experte, dass der heftige Sturm am Wochenende in Verbindung mit Schnee und Eis diesem Zugvogel auf der Alb erheblich zugesetzt und ihn an der Weiterreise gehindert hat.

Gierig verschlang der hungrige Storch ein Küken nach dem anderen und zeigte dabei mit direktem Entgegenkommen bis auf eine geringe Distanz von wenigen Metern an, dass er immer noch ordentlich Kohldampf hatte. Erst nach einem Dutzend der aufgetauten Küken flog er auf und landete nach kurzem Flug über die Straße in Sichtweite der Vogelfreunde auf einem benachbarten Stoppelfeld.

Auch in den kommenden Tagen werden die Vogelfreunde nach dem Storch schauen und falls nötig Meister Adebar mit geeignetem Futter auf die Sprünge – oder besser gesagt wieder in Lüfte helfen.