Mutmaßlicher Reichsbürger in U-Haft

Weil er zwei Straftaten gebilligt haben soll, dazu viermal Menschen beleidigt, zweimal bedroht und einmal genötigt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Hechingen einen Haftbefehl gegen einen 54-Jährigen aus dem Zollernalbkreis erlassen. Darüber informiert Ronny Stengel, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Russische Flagge auf dem Grundstück

Dem bereits vorbestraften Mann, der der sogenannten Reichsbürgerszene angehören soll, wird insbesondere vorgeworfen, wiederholt auf seinem Grundstück eine russische Flagge mit „Z-Symbol“ aufgehängt zu haben, wobei diese von Anwohnern und Passanten offenbar deutlich wahrnehmbar war.

Der Beschuldigte habe mit dem Aufhängen dieser Flagge die Absicht verfolgt, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine zu huldigen und als legitim und unterstützenswert darzustellen, so die Staatsanwaltschaft.

Mann soll öffentlichen Frieden gestört haben wollen

Ausgehend davon, dass es sich bei der Invasion in die Ukraine um einen Angriffskrieg Russlands im Sinne des Völkerstrafgesetzbuches handelt, ist die Staatsanwaltschaft zur Ansicht gelangt, dass der Beschuldigte seine Tat beging, um den öffentlichen Frieden zu stören. Damit macht er sich laut Staatsanwaltschaft strafbar.

Polizisten zu Hause aufgesucht

Überdies liegt dem Beschuldigten zur Last, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamts Balingen sowie Polizeibeamte beleidigt und mit dem Tod bedroht zu haben. Am vergangenen Wochenende habe der Beschuldigte sogar einen Polizeibeamten beziehungsweise dessen Familie an der privaten Adresse aufgesucht.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen fürchtet, dass der Beschuldigte fliehen könnte, weshalb er sich nun in Untersuchungshaft befindet.