Musikverein Benzingen startet mit einem Konzert in die Ferien

Als Open-Air- Konzert veranstaltete der Musikverein Benzingen schon zum achten Mal seine beliebte Sommerserenade auf dem Schulhof zum Start in die Sommerferien. Auch wenn es am Himmel mitunter nach Gewitter aussah, blieb das Wetter warm und trocken, so dass die vielen Besucher das Konzert mit Snacks und kühlen Getränken ungestört genießen konnten.

Los ging es mit dem italienischen Marsch „Tutti i Giorni“ und dem Marsch „Kaiserin Sissy“ , wobei man sofort spürte, dass die fast 40 Musiker der Blaskapelle von ihrem musikalischen Leiter Horst Marquardt bestens vorbereitet waren und gefühlvoll und dennoch mit viel Dynamik aufspielten.

Fortgesetzt wurde der Konzertteil des Abends, für den die Kapelle das Programm ausgewählt hatte, mit einem variantenreichen Medley von Robbie Williams und der „Laubener Schnellpolka“. Dieser erste Teil wurde mit dem Marsch „Von Freund zu Freund“ abgeschlossen. Erfreulich viele Jungmusiker finden in der Musikkapelle Benzingen ihre musikalische Heimat und Dirigent Marquardt verwies stolz auf sieben junge Musiker im Verein, die wenige Tage zuvor die anspruchsvolle D1- Prüfung an der Musikschule in Balingen erfolgreich abgelegt haben. Er stellte die engagierten Musiker Lara und Alina Arnold, Sina Stegmüller, Tina Bogenschütz, Daniela Koch, Julia Ruff sowie Bernd Kaut kurz vor und gratulierte unter großem Beifall des Publikums.

Die zweite Halbzeit wird bei der Sommersernade in Benzingen als Wunschkonzert gestaltet, wobei alle Besucher mit fünf Klebepunkten aus den an einer Stellwand aufgeführten Titeln ihren Lieblingshit auswählen konnten.

Ausgewählt wurden der populäre Marsch „Dem Land Tirol die Treue“ sowie die Benzinger Hymne „Klänge aus Benzingen“, welche vor 30 Jahren vom Ehrendirigenten Wilhelm Failer zum Text von Wilhelmine Oswald komponiert wurde und die mit einem ausgelegten Faltblatt von allen lautstark mitgesungen wurde. Spitzenplätze erreichten außerdem die flotte Polka „Auf der Vogelwiese“ und das überall sehr beliebte Stück „Böhmischer Traum“, der alle zum Mitklatschen animierte. Siegertitel in diesem Jahr wurde mit 44 Stimmen der Ohrwurm „Tage wie diese“, was beim Publikum für Begeisterung sorgte. Trotz der zunehmend bedrohlicher gewordenen Wetterlage war noch Zeit für etliche Zugaben, bei denen auch einmal die Tochter des Dirigenten, die 7-jährige Jannika, den Vater vom Podest verdrängte und mit dem Taktstock vorübergehend das Tempo vorgab.