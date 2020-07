Musiklehrerin kandidiert für die MLPD

Die 61-jährige Musiklehrerin Renate Schmidt (Foto: privat) aus Albstadt-Ebingen will für die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) in den Bundestag einziehen. Wie die Partei mitteilt, wurde Schmidt bei der Vertreterversammlung der MLPD Zollernalb zur Direktkandidatin für den Wahlkreis 295 Zollernalb-Sigmaringen gewählt. „Der Kampf zur Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft“ sei der verheirateten Mutter von drei Kindern ein besonderes Anliegen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Schmidt trete für eine echte sozialistische Gesellschaftsordnung ein, „in der die Ausbeutung von Mensch und Natur beendet wird“.

Bereits am 25. Juni hatte die Vertreterversammlung der MLPD Baden-Württemberg Christian Thomas Völter auf ihre Landesliste gewählt. Der 72-jährige Allgemeinmediziner aus Albstadt-Tailfingen setze sich „gegen das Abwälzen der Krisenlasten auf die Massen ein“ heißt es in der Pressemitteilung der Partei. Wichtig seien Völter Arbeitsplätze, soziale Rechte und die „Gesundheitsfürsorge der Arbeiter und der Bevölkerung“. Die Bundestagswahl 2021 wird zwischen dem 29. August und dem 24. Oktober stattfinden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.