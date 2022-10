Musikalische Revue mit den Steptokokken

Ein steppendes Medizin-Comedy-Duo kommt zu seinem dritten Gastspiel nach Balingen. Und die Veranstalter versprechen in ihrer Ankündigung: „Die Steptokkoken“ rüsten sich gemeinsam mit ihrem Publikum für die psychischen Straßenkämpfe des Alltags. Am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr präsentieren sie eine musikalisch-dynamische Resilienz-Revue, heißt es in der Mitteilung. Dort steht weiter: Mit einer Playlist, die jede Impulskontrolle unmöglich macht, geht es ins Resilienz-Trainingslager! Hier operiert Frau zwar nicht am offenen Herzen, moderiert aber garantiert jeden Wundstarrkrampf aus der geschundenen Seele. Wofür jede Reha mindestens drei Wochen oder Ihr Analytiker Ihr halbes Monatsgehalt braucht, schaffen die Steptokokken mit ihrer hochdosierten Medizin-Comedy an nur einem unterhaltsamen Abend, heißt es abschließend. Karten für 21 Euro und ermäßigt für 10,50 Euro sind erhältlich bei der Stadthalle Balingen, unter der Telefonnummer 07433 / 90 08 420, auf www.stadthalle-balingen.de sowie bei allen Easy-Ticket Vorverkaufsstellen.