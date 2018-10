Motivationsschub für die Frauen im Zollernalbkreis

Der Kreislandfrauenverband hat interessierte Frauen am vergangenen Mittwoch in die Festhalle nach Ebingen geladen. Mit zahlreichen Grußworten, der Vorstellung der Jungen Landfrauen und offiziellen Abschieden verbrachten zahlreiche Frauen den Nachmittag. Der Erlös geht vollumfänglich an die Kindernotfallsprechstunde im Zollernalbkreis. Begeisterung, Bildung und Begegnung seien das, was die Landfrauen über die traditionell gewachsene Vertretung des Berufsstands der Bäuerin hinaus antreibe, sagte Verbandspräsidentin Juliane Vees. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg, suchte das Gespräch mit den Landfrauen. Sie will die Lehrkräfte für das Thema Landwirtschaft sensibilisieren. Auch die Schulbücher sollen einer Revision unterzogen werden – Landwirtschaft werde dort häufig nur sehr einseitig dargestellt.

Der Landesverband hat die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität in ländlichen Gebieten weiterhin auf dem Plan: Schnelles Internet, öffentlicher Nahverkehr und autonomes Fahren sind drei wichtige Aspekte bei der Steigerung der Lebensqualität vor Ort. Vees wies auch darauf hin, dass mehr Frauen in politisch einflussreichen Positionen gebraucht werden und rief zur aktiven Beteiligung auf.

Schlüssel zum Erfolg ist Handeln

Anschließend hielt der vielfache Paralympics-Gewinner, Hornist und Jurist Matthias Berg einen Vortrag über die Kunst, sich selbst zu führen. Er vermittelte persönliche Einsichten aus seiner individuellen Lebensgeschichte und den Erfahrungen als Führungskraft. Sympathisch, kurzweilig und motivierend nannte er den Landfrauen praktisch anwendbare Tipps und teilte seine Einsichten. Wer erfolgreich sein will, muss zunächst sein Ziel kennen, so Berg.

„Tun sie sofort, was nötig ist. Oder terminieren sie es fix und erledigen es zum geplanten Zeitpunkt“, riet er. Fünf Entscheidungen seien nötig, um erfolgreich zu werden, meint Berg: Die Entscheidung, es anzupacken, Verantwortungsübernahme, Konzentration auf die Fähigkeiten anstelle der Defizite, Disziplin – und anderen so begegnen, wie man selbst behandelt werden möchte.

Als Grundhaltung Berg nennt eine Mischung aus Zuversicht, Dankbarkeit und Freundlichkeit – auch sich selbst gegenüber. „It schwätza, macha“, das sei die Zauberformel. „Erfolgreiche Menschen schaffen es, die zeitliche Kluft zwischen der Entscheidung und der aktiven Handlung stark zu verringern.“

Nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen stellten sich die in diesem Jahr neu gegründeten Jungen Landfrauen vor. Die 15 Frauen zwischen 20 und 40 Jahren freuen sich auf weiteren Zuwachs. „Wir verstehen uns keineswegs als Konkurrenz für die reiferen Landfrauen, wir möchten aber ergänzend eine Gruppe für die junge Generation bilden“, sagte Tabitha Rapp.

„Wir haben nun die 500er-Marke im Kreis geknackt“, sagte Waltraud Konstanzer. Sie begrüßte in diesem Zuge drei neue Mitglieder. Abschließend wurden Annette Riehle und Inge Lorch verabschiedet. Die beiden engagierten Damen stellen sich nach 18 Jahren unermüdlichen Engagements im November nicht erneut als Kandidatinnen für den Kreisvorstand zur Wahl. „Es ist einfach Zeit, aufzuhören“, so Lorch. Riehle ist Großmutter geworden und wünscht sich mehr Zeit für die kleine Enkeltochter. Beide sind sich einig: „Wir haben in dieser ganzen Zeit viel gelernt und auch viel bewegt.“ Den Landfrauen bleiben sie aber auch zukünftig als „Genusslandfrauen“ treu. Damit sind jene Frauen gemeint, die gerne weiter die Gemeinschaft pflegen, sich ihren Ehrenamtsruhestand aber bereits redlich verdient haben.