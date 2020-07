Mitten auf der Bundesstraße: Autofahrer geraten bei Streit aneinander

Mitten auf der Bundesstraße B 463 ist es am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Streit unter Verkehrsteilnehmern gekommen, bei dem ein Mann verletzt wurde. Soweit bislang laut Polizei bekannt ist, störte sich ein 30-jähriger Fahrer eines Lada an der Fahrweise eines vor ihm fahrenden Opel. Dies nahm er zum Anlass, den Opelfahrer durch Gesten zu beleidigen. Daraufhin hielten beide Fahrzeuge im Bereich der Abfahrt Benzingen an. Als der Lada-Fahrer ausstieg, um den anderen Mann zur Rede zu stellen, soll dieser laut Polizei zunächst auf ihn zugefahren sein und ihn mit dem Seitenspiegel gestreift haben. Anschließend stiegen demnach auch Fahrer und Beifahrer des Opels aus und es entwickelte sich ein kurzes Handgemenge, bei welchem der 30-Jährige leicht verletzt wurde. Der Opel-Fahrer fuhr vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Sigmaringen davon. Der leicht verletzte 30-Jährige konnte noch vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt werden und anschließend seine Fahrt fortsetzen. Die involvierten Insassen des Opel, darunter der 41-jährige Fahrzeughalter, konnten wenig später durch die Polizei an der Halteradresse ermittelt werden. Zeugen, welche die Auseinandersetzung oder ein gefährliches Fahrverhalten des grauen Opel Zafira mit Ravensburger Kennzeichen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Albstadt unter Telefon 07432/9550 zu melden.