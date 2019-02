Mit umgebauten Altpapiertonnen den Abhang hinunter

Zahlreiche Zuschauer haben am Samstag in Bitz eines der vermutlich ungewöhnlichsten Rennen in Deutschland verfolgt: das „Blue Tupper Race“, bei dem die 17 Teams in umfunktionierten Altpapiertonnen über eine Skipiste fuhren.

An Schnee mangelte es dieses Mal nicht, sodass der Inline-Hockey-Club Bitz und die Abteilung Lift und Loipe des Turnvereins Bitz die „Weltmeisterschaft im Mülltonnenrennen“ nach sechsjähriger Pause wieder ausrichten konnten. Das Gelände Skilift Auchte bot den 17 Teams gute Voraussetzungen, um mit umgebauten Mülltonnen den schneebedeckten Hang hinunterzurasen. Dafür wurde der Skihang in aufwändiger Arbeit entsprechend präpariert: Mehrere Lastwagenladungen Schnee wurden auf den Bitzer Skilift gefahren und abgeladen.

Mühevolle Detailarbeit

Mit einfallsreich gestalteten, fahrbereiten Altpapiertonnen und technischem Geschick sausten die Teilnehmer den Berg hinunter, um die Jury beim Kampf um die Krone zu überzeugen. In der Gesamtwertung wurden gleichermaßen Zeit, Originalität der Piloten und die Gestaltung der Tonne bewertet. In mühevoller Detailarbeit hatten die Piloten ihre Renngefährte selbst umgebaut. Ob Ski- oder Schlittenunterbau: Der Phantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt.

Die Fahrer konnten allein, zu zweit oder im Viererbob teilnehmen. Die Besucher, Interessierten und Hobbyfotografen hatten am Rand der Rennpiste dicht gedrängt sichtlich Spaß dabei, das ungewöhnliche, mehrstündige Spektakel zu beobachten und im Bild festzuhalten.

Für einige Fahrer endete die Fahrt bereits in einer langgezogenen Kurve oder damit, dass ihr Gefährt den Geist aufgab und der Fahrer im Schnee stecken blieb. Eine große Gaudi blieb es in jedem Fall. Einen tollen Anblick bot beispielsweise die Tonne, mit der Süleyman Gökkaya an den Start ging: Sie war mit großen Flügeln gestaltet und sollte die „Bitzer Schnake“ symbolisieren. Zu seinem Fahrtantritt wurde „Biene Maya“ von Karel Gott gespielt.

Bei einem zweiten Durchgang am frühen Abend gingen weitere Teams an den Start. So hatten weitere Zuschauer die Möglichkeit, das abendliche Spektakel bei entsprechender Beleuchtung der Abfahrtpiste zu verfolgen.

Bei der Siegerehrung wurden sämtliche Platzierungen verkündet. Erster und damit „Weltmeister“ wurde das aus vier Teilnehmern bestehende Team „Schnak 1“ mit Pilot Süleyman Gökkaya aus Bitz, dem die Siegerkrone aufgesetzt wurde. Während das Team „Unter falscher Flagge“ aus Aachen den zweiten Platz belegte, landete das Team Timberman den dritten Rang. Den ersten Platz in der Kinderwertung belegte das Team „Blue Pearl“. Zu Ehren der Gewinner wurde die Siegerhymne „We are the Champions“ gespielt und Sekt versprüht.