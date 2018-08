„Mischung aus High-Tech und Oldtimern“

Der Luftsportverein Degerfeld hat zum jährlich stattfindenden Flugplatzfest eingeladen. Wieder zog das besondere und weithin bekannte Fest viele Zuschauer, Oldtimer-Besitzer und vor allem Flieger mit ihren Maschinen an. Am Samstag dominierten noch die Regenschirme, aber am Sonntag zeigte sich der Himmel gnädig und die Erwartungen wurden mehr als belohnt.

Hobbyflieger Uwe Nestle moderierte am Samstag regengeschützt vom Zelt aus. Eine fliegende Rarität nach der anderen ging an den Start. Nestle erklärte und unterhielt. Er ist selbst aktives Mitglied im Verein und sprach von „wir Flieger, die Kerosin tanken“ und „ihr Autofahrer, die ihr Benzin tankt“. Flieger sind eine eingeschworene Mannschaft, man kennt sich und alle werden mit dem Vornamen angesprochen. Von den 220 Mitgliedern sind 125 beim Luftsportverein Degerfeld aktiv: „Fliegen ist eine Lebenseinstellung, eine Passion und eine Faszination gleichzeitig.“ Nestle selbst baute schon als Kind mit Begeisterung Modellflugzeuge, bis er erkannte: „Es ist viel billiger, einen Flugschein zu machen und im Verein selbst zu fliegen.“ Er kennt auch zahlreiche Geschichten von fast schon legendären Fliegerkollegen, die immer noch regelmäßig an Flugtagen teilnehmen.

Ehemaliger Starfighter-Pilot fliegt Hubschrauber

Der ehemalige Starfighter-Pilot Dieter Verbarg ging mit seinem Hubschrauber Bell 47 in die Luft. 15 Jahre lang und rund 90 000 Kilometer weit ist er mit seinem Hubschrauber samt selbstgebautem Hänger unterwegs: „Von März bis Oktober bin ich mit meinem Wanderzirkus da, wo Leute mit mir einen Rundflug buchen.“ Während auf eine Regenpause gewartet werden muss, weil der Doppeldecker Pitts stoffbespannt ist, erzählt Nestle die Geschichte des Piloten Bill Cerny aus Phoenix, Arizona, der inzwischen lieber in Europa lebt und fliegt: „Er hat sich das Fliegen selbst beigebracht und inzwischen rund 25 000 Flugstunden in verschiedenen Maschinen verbracht, beruflich flog er zuletzt einen Jumbo 747.“ Cerny war auch 2009 mit der Staggerwing allein von Neuseeland nach Europa geflogen. Seit 1995 ist er in Rente, aber immer noch auf Flugfesten gern gesehen und bewundert.

Kunstflieger Johann Britsch flog an beiden Tagen mit seiner Pitts und ließ bei den Loopings die Herzen der Zuschauer höher schlagen. Beim Leerlauf und Abwärtstrudeln setzte der Herzschlag auch schon mal aus, aber sicher ging es wieder aufwärts. Das Paraffin auf dem Auspuff sorgte für einen künstlichen Kondensstreifen, sodass die Fluglinie genau beobachtet werden konnte. Britsch meinte danach augenzwinkernd: „Ich bin Kunstflieger, weil ich nicht geradeaus fliegen kann.“ Und er fügte hinzu: „Diese Mischung aus High-Tech und Oldtimer ist selten und es ist wie ein Ritterschlag, dabei sein zu dürfen.“ Auch seine Kollegin und Fluglehrerin Davi Held, die in 30 Minuten mit ihrer Extra 300 von Günzburg angeflogen kam, zeigte wahrhaft Kunstvolles zwischen Himmel und Erde. Formationskunstflug der Extraklasse zeigten auch Marianne und Adam Shaw aus Frankreich.

Das französische Jagdflugzeug sehen sogar Piloten selten

Das „Highlight“, eine Hawker Sea Fury, kam ebenfalls aus Frankreich und wurde von Bruno Ducreux geflogen. Das schnellste 2500 PS starke einmotorige kolbengetriebene Serien-Jagdflugzeug sehen selbst seine Kollegen selten. Auch das macht den Reiz des Treffens aus. Insgesamt gab es allein am Sonntag 30 Vorführungen in der Luft. Doch auch die Oldtimer, die am Boden blieben, sind ein Fest fürs Auge und eine Reise nach Bitz wert. Echte Schätze, wie der wohl Älteste, ein SARA, in Frankreich in den 1920er-Jahren gebaut, oder ein 1940er-Jahre-Cadillac, der aussah, als wäre er neu, waren zu bewundern.

Aber auch Youngtimer aller Couleurs – vom Porsche Targa bis zum Goggo Coupé – sowie Lastwagen, Zweiräder und Traktoren wurden ausgiebig bestaunt. Viele Besucher kommen schon seit Jahren. „Wenn am Freitag die ersten Flieger übers Haus fliegen“, so Heinrich Dietmann aus Neufra, „vibriert alles und ich kann es kaum abwarten.“