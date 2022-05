Mietstreit eskaliert in Winterlingen

Langwierige Mietstreitigkeiten haben am Freitagnachmittag für mehrere Polizeieinsätze in Winterlingen gesorgt: Im Verlauf dieser Streitigkeiten warf eine 40-Jährige laut Polizei diverse Gegenstände und Hausmüll in den Hof. Bis zum Eintreffen der Streife war die Frau bereits verschwunden. Gegen 18.45 Uhr erschien sie erneut vor Ort und pöbelte die anwesenden Nachbarn an. Dabei traf eine Streife die Frau an. Mehreren Aufforderungen, den Ort zu verlassen, kam sie nicht nach, weshalb sie schließlich in Gewahrsam genommen werden sollte. Hierbei trat und schlug sie um sich und beleidigte die Beamten heftig. Die Nacht musste die 40-Jährige in einer Arrestzelle verbringen. Sie muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Verletzt wurde niemand.