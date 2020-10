Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Burladingen sind vier Personen, darunter zwei Kinder, zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr kurz vor 17 Uhr eine 71-Jährige mit einem VW Golf die Hauptstraße in Richtung Gammertingen und wollte nach links in die Stettener Straße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch den ordnungsgemäß entgegenkommenden Skoda eines 47 Jahre alten Mannes, worauf es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beim Zusammenstoß erlitt der Skoda-Lenker so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Unfallverursacherin sowie zwei bei ihr mitfahrende Kinder im Alter von sieben und acht Jahren erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen.

Vom Rettungsdienst wurden sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden nicht mehr fahrtauglichen Autos beläuft sich auf schätzungsweise 30 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt werden.