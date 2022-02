„Max und Moritz“ kommt in Balinger Stadthalle

Wer kennt es nicht, das Büchlein mit den lustigen Zeichnungen und knackigen Versen von Wilhelm Busch, das in mehr als 150 Sprachen und Dialekten übersetzt wurde? „Max und Moritz“ ein Konzert in Bildern mit Sprechern für Kinder ab fünf Jahren bietet das Gastspiel des Sorbischen National-Ensembles Bautzen in der Balinger Stadthalle am Samstag, 19. März, um 15 Uhr.

Auch heute kommt die satirisch-kritische Art von Busch bei Groß und Klein noch gut an und dient vielen als Inspiration. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Komponist Gisbert Näther diesen humorvollen Bildern und Versen eine spritzige und zugleich spannungsgeladene Musik hinzugefügt hat. Sowohl die Instrumente als auch ein Sprecher unterstützen fantasievoll die Bildwirkung von Buschs Originalzeichnungen, die in dieser Vorstellung groß präsentiert werden. Wilhelm Busch gilt als ein Vorläufer des Comics und der Zeit, als die Bilder laufen lernten. Durch die Orchestermusik entsteht eine regelrechte Stummfilmatmosphäre, in der die Bilder wirklich laufen lernen und so zum unterhaltsamen musikalischen Erlebnis für Jung und Alt werden. In den vorderen Reihen wird ein Sitzplatzbereich exklusiv für Kinder angeboten. Der Zutritt ist in der Alarmstufe nur mit 2G-Nachweis möglich. In der Halle gilt die FFP2-Maskenpflicht auch am Platz.