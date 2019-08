Matratze in Brand: Die etwas andere Gefahr des Rauchens

Rauchen kann gefährlich sein. Das haben zwei Bürger in Albstadt-Ebingen am Wochenende feststellen müssen. Denn beide lösten einen Brand durch den unachtsamen Umgang mit ihren Zigaretten aus und hielten so die Feuerwehr in Ebingen auf Trab.

Der erste Brand ereignete sich bereits am Samstagnachmittag wie berichtet in der Theodor-Groz-Straße, wo ein 54-Jähriger offenbar seine Zigarette nicht richtig ausgedrückt hatte. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, gerieten neben dem Aschenbecher liegende Taschentücher in Brand, die wiederum eine Matratze entzündeten.

Nachbar löscht Feuer

Ein Nachbar wurde durch den auslösenden Rauchmelder aufmerksam. Als auf sein Klopfen niemand die Wohnung im fünften Stock öffnete, trat der Mann die Tür ein. Mit zwei Feuerlöschern und einigen Eimern Wasser gelang es ihm, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Auch das Gebäude blieb unbeschadet.

Den zweiten Brand am Sonntagnachmittag in der Grüngrabenstraße verursachte ein schlafender Raucher, dem seine noch glimmende Zigarette auf die Matratze fiel. Daraufhin fing sie Feuer. Alarmierende Rauchmelder und aus dem geöffneten Fenster aufsteigender Rauch blieben sorgten dafür, dass die Feuerwehr verständigt wurde. Die wiederum löschte die brennende Matratze, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Der Brandverursacher blieb unverletzt. Er konnte im Anschluss wieder in sein Appartement zurückkehren. Auch hier entstand am Gebäude entstand kein Schaden.