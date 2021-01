Maschine in Albstädter Firma brennt

Der Brand einer Maschine in einer Firma hat am Donnerstag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Herderstraße in Albstadt geführt. Gegen 13.20 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache die Abluftanlage der Maschine in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Löschzug mit 23 Feuerwehrleuten ausgerückt war, war das Gebäude bereits evakuiert worden und Firmenmitarbeiter hatten das Feuer schon erfolgreich bekämpft. Die Feuerwehr führte Restlöscharbeiten durch und belüftete die Firmenhalle. Der Rettungsdienst war vorsorglich auch vor Ort, es war jedoch niemand verletzt worden. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.