Martinszug zieht durch Benzingen

Es ist schon lange Tradition, dass der Arbeitskreis „Lebendige Gemeinde“ in Benzingen – unter der Leitung von Siglinde Schreiber – den Martinsumzug durch den Ort sowie die anschließende Martinsfeier organisiert, um mit dem Erlös ein soziales Projekt zu unterstützen. Die äußeren Umstände sind ideal, als bei anbrechender Dunkelheit die Laternen entzündet werden und ein bunter Lindwurm mit vielen Kindern und Erwachsenen – angeführt von der Martinsreiterin Beatrice Stauß mit ihrem Pferd – sich auf den Weg durch den Ort aufmacht. Das Reitpferd scheint den Ablauf schon zu kennen und läuft absolut ruhig, obwohl das junge Pferd zum ersten mal dabei ist, nachdem dessen Mutter viele Jahre vorher den Martinsumzug angeführt hatte.

An mehreren Stationen, die nur von den Laternen der Kinder beleuchtet sind, wird ein kleiner Halt eingelegt: Die Kinder singen die Martinslieder, die sie mit den Erzieherinnen eingeübt hatten. Die Feuerwehr sichert den Ablauf und lenkte den Verkehr während der Veranstaltung kurzzeitig um. Am Kaplaneihaus angekommen kommt es dann zur bewegenden Begegnung mit dem Bettler – dargestellt von Kindergartenleiterin Diana Frey – mit dem der heilige St. Martin seinen roten Mantel teilt. Auch die Augen der Kinder strahlen als der frierende Bettler sich schnell in den wärmenden Mantel wickelt.

Im Anschluss finden sich alle in der St Peter und Paulskirche direkt neben dem Kaplaneihaus ein und feiern zusammen mit Pfarrer Nikolaus Ostrowitzki einen gemeinsam mit dem Kindergarten vorbereiteten Gottesdienst zur Thematik des Teilens, bei dem die Kinder mit kleinen Auftritten, Liedern und Gebeten aktiv mit einbezogen sind.

Der Arbeitskreis „Lebendige Gemeinde“ hat entschieden, in diesem Jahr mit dem Erlös den Stettener Förderverein „Zukunft für Kinder in Afrika“ zu unterstützen. Konkret geht es dabei um die Unterstützung eines Heimes für behinderte Kinder in Tansania in Ostafrika. Schon Tage zuvor hatten die etwa zehn Benzinger Frauen im Arbeitskreis fast 500 Lebkuchen gebacken und für die Martinsfeier Glühwein und Kinderpunsch vorbereitet. Jung und Alt genießen die schöne Atmosphäre an der Kirche und lassen den Abend gemeinsam ausklingen.