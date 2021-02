Martin Braun verlängert bei der TSG Balingen

Fußball-Regionalligist TSG Balingen und Cheftrainer Martin Braun setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit über die laufende Spielzeit hinweg fort. Das gab der Klub am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt.

Brauns neues Arbeitspapier gilt bis zum Ende der Spielzeit 2021/22. Dabei kann der 52-Jährige weiter auf sein bewährtes Coaching-Team mit dem spielenden Co-Trainer Lukas Foelsch sowie Fabian Fecker, Stefan Vogler, Rainer Huss und Artur Stopper setzen.

„Wir freuen uns darüber, dass wir den Vertrag mit unserem Cheftrainer um eine weitere Saison verlängern können und Martin ein Teil der TSG Balingen bleibt“, sagt Geschäftsführer Lindenmair und fügt an: „Vom ersten Gespräch an sind die Verhandlungen über ein weiteres Engagement sehr gut gewesen. Lediglich zwei, drei kleinere Details hat es in den vergangenen Wochen noch zu klären gegeben.“

Braun, der Ende 2019 zunächst als externer Berater bei der TSG begonnen hatte, übernahm im Januar 2020 die Mannschaft gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer Lukas Foelsch von Bernd Bauer, der nur wenige Wochen zuvor Aufstiegstrainer Ralf Volkwein als Interimslösung gefolgt war.

Die TSG Balingen spielt mit Braun bisher eine starke Regionalliga-Saison. Nachdem sich das Team in der vergangenen Spielzeit nur aufgrund des corona-bedingten Saisonabbruchs gerettet hatte, belegen die Eyachstädter nun nach 24 von 42 Partien mit 35 Punkten Platz zehn. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt neun Punkte. „Wir stehen sportlich sehr, sehr gut da. Das haben wir uns auch verdient, weil wir für unsere Möglichkeiten sehr viele gute Spiele gemacht haben“, so Braun.