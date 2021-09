Mariaberg weiht Wohnhäuser für Menschen mit Behinderung ein

Eigentlich war für die seit Juni 2021 eingezogenen Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Wohnhäuser in Bitz ein großes Eröffnungsfest geplant. Nun fand die Einweihung ganz still und unaufgeregt in kleinem Kreise statt. Die Gebäude wurden am vergangenen Montag im Beisein von Landrat Günther-Martin Pauli, Verbandsdirektorin Kristin Schwarz vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS), Bürgermeister Hubert Schiele, Architekt Manfred Löffler, Pfarrer Dr. Thomas Gerold und den Mariaberger Vorständen Rüdiger Böhm und Michael Sachs offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm machte in seinem Grußwort auf den Entwicklungsverlauf des Projektes in Bitz aufmerksam. „Es ist trotz unserer großen Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen nicht immer einfach, die vielen gesetzlichen und behördlichen Vorgaben übereinander zu legen und vollständig und richtig zu berücksichtigen. Als wir den Entwurf der Wohnhäuser und des damit verbundenen Konzeptes erstmals im Landratsamt der Heimaufsicht und den Vertreterinnen des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) vorgestellt haben, bekamen wir spontanes Lob und große Achtung. Anscheinend haben wir unsere Hausaufgaben gut gemacht“, sagte Böhm.

Auf der Grundlage der Bedarfsplanung des Landkreises Zollernalb erstellte Mariaberg in der Eugenstraße in Bitz drei Wohnhäuser für Menschen mit Behinderung. Es entstanden vier Wohnungen für jeweils vier Personen, drei Wohnungen für jeweils zwei Personen sowie zwei Einzelwohnungen. In den Wohnungen können Menschen mit unterschiedlichem Assistenzbedarf leben. Alle Bewohnerinnen und Bewohner gehen einer Tagesstruktur nach. Von Bitz aus sind die entsprechenden Angebote für Menschen mit Behinderung im Zollernalbkreis oder in Gammertingen-Mariaberg gut zu erreichen. Jede Wohnung verfügt über eine Küche und einen Wohn-Essbereich. Maximal zwei Personen teilen sich ein Bad, das zum Schutz der Privatsphäre über einen Vorflur erschlossen ist. Die Häuser sind barrierefrei über Laubengänge und einem Aufzug zugänglich und miteinander verbunden. Die Zimmer können von den Menschen mit Behinderungen selbst oder mit Unterstützung gestaltet werden.

Anfang Juni sind die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in die neuen Wohnhäuser eingezogen. Nach und nach wurden auch die weiteren Wohnungen bezogen. Das Bauvorhaben hatte ein Volumen von rund 4,3 Millionen Euro. Das Projekt wurde mit rund 1 320 000 Euro durch das Ministerium für Soziales und Integration und durch den KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) unterstützt. Der Rest wurde aus Eigenmitteln Mariabergs finanziert.

Landrat Günther-Martin Pauli vom Zollernalbkreis lobte die gelungenen, zentral gelegenen Wohnhäuser. „Ich bin gerne nach Bitz gekommen, um mir selbst ein Bild von der hervorragenden Umsetzung zu machen. Mariaberg hat hier eine sehr schöne dezentrale Wohnstruktur, mitten in der Gemeinde geschaffen. Die Zusammenarbeit unserer Ämter mit Mariaberg hat bestens funktioniert,“ so Pauli in seinem Grußwort.

Verbandsdirektorin Kristin Schwarz vom KVJS lobte die Wohnhäuser als Leuchtturmprojekt: „Mitten in der Gemeinde, haben Menschen mit Behinderung einen schönen Ort zum Leben bekommen. Nun müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden sich aneinander gewöhnen, Neues lernen, Abläufe gestalten und sich einrichten, um in Bitz daheim zu sein und die Wohnhäuser zu ihrem Zuhause zu machen.“

Bürgermeister Hubert Schiele begrüßte die Runde mit den Worten: „Die Gemeinde Bitz, der Gemeinderat, ich persönlich und – ich denke, ich spreche da für die ganze Einwohnerschaft unseres Ortes – wir alle freuen uns über die Umsetzung dieses Projektes und sind gespannt, was sich zusammen mit den Bewohnern und Bewohnerinnen daraus entwickeln wird. Wenn Menschen mit Behinderung im Ort leben, dann verändert sich auch die Haltung der Gesellschaft ihnen gegenüber, dann ändert sich das Bild, das Menschen ohne Handicap von ihren Mitmenschen mit Behinderung haben. Dieser Aspekt liegt mir besonders am Herzen.“