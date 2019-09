Mariaberg baut neues Zentrum für junge Menschen mit psychischen Erkrankungen

Das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg mit Hauptsitz im gleichnamigen Gammertinger Ortsteil baut in Albstadt-Ebingen ein neues Zentrum für junge Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Einrichtung dient als Ergänzung zur Tagesklinik des Fachkrankenhauses an der Kastanienstraße, das 2010 entstanden war.

Wie das Unternehmen mitteilt, entstehen mit dem 4,2 Millionen Euro teuren Neubau neue Räume für therapeutische und sozialtherapeutische Wohngruppen, Schulräume für das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) sowie Behandlungsräume für die Tagesklinik. Etwa zwei Drittel der Baukosten stemmt Mariaberg selbst, ein weiteres Drittel fließt über verschiedene Förderprogramme.

„Das bisherige Angebot der Tagesklinik konnte nur bedingt den vorhandenen Unterstützungsbedarf von jungen Menschen mit einer drohenden seelischen Behinderung und schwerwiegenden herausfordernden Verhaltensweisen decken“, sagte Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm beim offiziellen Spatenstich in der vergangenen Woche. Die neue Einrichtung bei der Tagesklinik werde die Versorgung von jungen Menschen mit drohender beziehungsweise bestehender seelischer Behinderung sowie von jungen Menschen mit geistiger Behinderung deutlich verbessern und ihre Integration in die Gesellschaft fördern.

Albstadts Oberbürgermeister Klaus Konzelmann betonte, dass in Albstadt vielfältige und auf Fachkräfte gestützte Angebote für Menschen mit Behinderung vorhanden und nötig sind. „Das neue Zentrum für junge Menschen ist ein gutes Projekt, um das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung zu verbessern und zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen“, sagte er. Mariaberg sei seit langer Zeit ein geschätzter Partner der Stadt.

Kirche verkauft das Grundstück

Wie Pfarrer Walter Schwaiger berichtete, hatte die evangelische Kirchengemeinde das Grundstück mit dem ehemaligen Pfarrhaus an Mariaberg und damit an einen diakonischen Träger verkauft. In seinem Gebet bat er um Gottes Segen und Beistand für die Bauarbeiter, Handwerker und Mitarbeiter sowie das zukünftige Zentrum.

Architekt Christopher Schenk erläuterte, dass das ehemalige Pfarrhaus wegen seines schlechten Zustands und aufgrund seiner Struktur nicht in die Planung mit einbezogen werden konnte und abgerissen werden musste. Der Neubau habe sich aber an den umliegenden Gebäuden orientiert und füge sich harmonisch ins Stadtbild ein, sagte er.

Rüdiger Böhm bedankte sich bei allen Förderern, Unterstützern, den Behörden und Projektbeteiligten für die Zusammenarbeit. „Die konzeptionell-inhaltliche Planung für das Zentrum für junge Menschen war klar: Es müssen Räume für die Tagesklinik, Ersatzräume für die Schule und Wohnraum für junge Menschen mit seelischen Behinderungen untergebracht und in Einklang gebracht werden“, sagte er. Dafür habe nicht nur das Architekturbüro viel leisten müssen. Inzwischen aber seien die ersten Ausschreibungen auf den Weg gebracht und die ersten Gewerke für die Bauarbeiten vergeben worden. „Der Bau kann beginnen“, sagte Böhm.