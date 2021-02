Mann wird tot auf Gehweg gefunden: Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen kurz vor sechs Uhr ist auf dem Gehweg der Thaliastraße in Albstadt-Tailfingen von einem Passanten ein lebloser Mann aufgefunden worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen in einer gem,einsamen Pressemeldung mit. Durch den verständigten Notarzt konnte in der Folge nur noch der Tod des 63-Jährigen festgestellt werden. Bisher ergaben sich auch durch die Obduktion des Leichnams keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind nun Gegenstand der laufenden, kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sucht daher Zeugen, denen der 63-jährige, schlanke Mann, der häufiger auch im Obdachlosenmilieu unterwegs war, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, insbesondere in den frühen Morgenstunden, in Tailfingen aufgefallen ist.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 07432/955-0 vom Polizeirevier Albstadt entgegengenommen.