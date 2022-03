Mann verletzt sich bei Waldarbeiten schwer

Schwere Verletzungen hat sich laut Mitteilung der Polizei ein 58-Jähriger bei Baumfällarbeiten am Samstagnachmittag in der Nähe von Winterlingen zugezogen. Der Mann ist der Eigentümer eines Waldstücks im Gewann Kohlstättle zwischen den Ortschaften Bitz und Harthausen auf der Scher. Gegen 15.30 Uhr fällte ein 56-jähriger Waldarbeiter, welcher von dem Eigentümer selbst beauftragt worden war, einen etwa 28 Meter hohen Nadelbaum. Dieser traf beim Fallen eine weitere Fichte, woraufhin beide Bäume in Richtung eines nicht abgesperrten Waldwegs fielen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 71-jährige Fahrer eines Suzuki Grand Vitara den Waldweg. Um den Autofahrer vor den herabstürzenden Bäumen zu warnen, rannte der 58-Jährige dem Suzuki entgegen und wurde hierbei von den beiden Bäumen erfasst und schwer verletzt. Das Auto wurde zudem erheblich beschädigt, die Fahrzeuginsassen blieben jedoch unverletzt. Der verletzte Waldbesitzer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Winterlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.