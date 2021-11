Mann stirbt nach Sturz in Baugrube

Auf einer Baustelle in Jungingen hat sich am Dienstagmittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen am Nachmittag mitteilte, lief ein 32-jähriger Mann den ersten Ermittlungen zufolge um kurz nach 12.30 Uhr über eine Holzdiele. Diese war über den Arbeitsraum der Baugrube gelegt worden. Die Diele gab nach, worauf der Mann mehrere Meter tief stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort verstarb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.