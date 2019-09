Mann rastet bei Mc Donald's aus: Opfer ruft zu mehr Zivilcourage auf

Martin L. gibt in der McDonald’s-Filiale in Albstadt-Ebingen gerade seine Bestellung auf, als er plötzlich Schreie hört. „Dann sah ich, dass sich drei Leute prügeln – für mich ohne ersichtlichen Grund“, berichtet er. Schnell machen L. und weitere Gäste einen 43-jährigen Gast als Verursacher des Tumults aus.

Während andere zuschauen oder vor Angst flüchten, greift der 25-Jährige beherzt ein. Unter anderem wegen einer Platzwunde am Hinterkopf muss er später mehrfach ins Krankenhaus. Dennoch ist er froh, dass er so entschlossen gehandelt hat: „Wer weiß, was sonst noch passiert wäre.“

43-Jähriger rastet scheinbar grundlos aus

Der Vorfall hatte sich in der vergangenen Woche am späten Donnerstagabend im Fast-Food-Restaurant an der Truchtelfinger Straße ereignet. Ohne ersichtlichen Grund, so berichtet es am Tag darauf auch die Polizei, wirft der 43-jährige Gast mit Dekorationsgegenständen und greift mehrere Besucher an. Wie Martin L. berichtet, ist die McDonald’s-Filiale zu diesem Zeitpunkt voller Menschen, die in langen Schlangen für ihre Bestellungen anstehen.

Als er merkt, dass die Sache ernst ist, zögert der 25-Jährige keinen Moment. „Ich bin dazwischen gegangen und habe die Leute aufgefordert, ihre Konflikte ohne Gewalt und in normalem Ton zu regeln“, erzählt er. Dann habe er zu zwei jungen Männern vor sich geschaut. Nichtsahnend sei er plötzlich selbst angegriffen worden: Der 43-Jährige schlägt Martin L. einen Granitstein an den Hinterkopf.

Ich bin dazwischengegangen, um ihn selbst und andere zu schützen. Martin L.

Trotzdem gibt L. nicht auf. „Als ich nach einem kurzen Moment wieder bei mir war, habe ich gesehen, wie der 43-Jährige weiter provozierte und wieder Menschen bedrohte“, erzählt er. Dann seien die Beteiligten aufeinander losgegangen. „Daraufhin bin ich härter dazwischen gegangen und habe den Täter an die Theke geschoben – um ihn selbst und andere zu schützen.“

Von der großen Platzwunde am Kopf ahnt Martin L. zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Und er ahnt auch nicht, dass der Spuk noch weitergeht. „Ich dachte, dass die Sache endlich gelaufen ist“, sagt er. „Aber dann hat der Mann wild Gegenstände auf den Boden geworfen.“ So habe der 43-Jährige beispielsweise in Kauf genommen, andere Menschen mit einem großen Deko-Glas zu verletzen. „Man kann echt von Glück reden, dass das in dem vollen McDonald’s niemanden getroffen hat.“

Die Situation beruhigt sich wieder

Um eine weitere Eskalation zu verhindern, packt Martin L. den Angreifer von hinten und hält ihn fest. „Dann habe ich auf ihn eingeredet, bis er sich beruhigt hat“, sagt er. „Danach haben wir sogar normal miteinander gesprochen.“ Es sei ihm gelungen, den 43-Jährigen zur Besinnung zu rufen. „Ich sagte: Ich bin nicht dein Feind. Ich will nur helfen.

Schau mal, hier sieht es ja aus wie auf einem Schlachtfeld“, berichtet L. Und dann sei etwas Unerwartetes geschehen. „Es schien so, als ob er erst in diesem Moment realisierte, was er angerichtet hat. Sein Blick hat sich verändert.“

Erst als die Gefahr gebannt ist, bemerkt Martin L., dass er am Kopf blutet. Alles Weitere regelt schließlich die Polizei. Was ihm selbst passiert ist, trägt der 25-Jährige mit Fassung. Schließlich hat sein beherztes und mutiges Eingreifen andere Menschen vermutlich vor schlimmen Verletzungen bewahrt. „Ich verstehe einfach nicht, warum der Mann einen Granitstein dabei hatte“, sagt L.

Durch seine Erlebnisse wolle er andere Menschen dazu aufrufen, im Notfall Zivilcourage zu leisten. „Ich wünsche mir mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft“, sagt L. Ein positives Beispiel sieht er in einer Frau, die sich nach dem Angriff um ihn kümmerte. „Sie hat mich ohne Aufforderung topp erstversorgt – obwohl wir uns nicht kannten.“