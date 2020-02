Mann belästigt Kinder im Erlebnisbad

Ein 61-Jähriger ist laut Polizeimeldung in der Sammeldusche eines Albstädter Erlebnisbades am Samstagnachmittag gegenüber zweier Kinder unsittlich aufgetreten. Der Mann manipulierte gegen 15.30 Uhr an seinem Geschlechtsteil und beobachtete hierbei zwei anwesende fünf- und siebenjährige Kinder. Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten die Polizei. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.