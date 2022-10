Manfred Mais neue Bücher bieten eine echte Besonderheit

Die vergangenen beiden Jahre sind für den bekannten Winterlinger Buchautor Manfred Mai alles andere als leicht gewesen. Lesungen in Schulen oder Begegnungen mit anderen Autoren sowie persönliche Kontakte zu den Verlagen waren für ihn wegen der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt möglich. Doch auch die lange Pandemiezeit mit ihren gravierenden Einschränkungen konnte seine Schreibfreude und seine Kreativität nicht ausbremsen – im Gegenteil.

Manfred Mai, der mit seinen rund 150 bisher erschienenen Werken und mit mehr als zehn Millionen verkauften Büchern zu den meistgelesenen Kinder- und Jugendbuchautoren im deutschsprachigen Raum gehört, saß viele Stunden am heimischen Schreibtisch und war mit dem Schreiben und den Recherchen für seine neuen Bücher „immer gut ausgelastet“, wie er sagt. Jetzt sind die neuen Werke druckfrisch in die Buchläden gekommen.

„Insgesamt vier neue Bände in so kurzer Zeit sind schon beachtlich“, sagt Mai erfreut. Zumal diese Bücher, zwei historische Romane für Kinder und zwei Sachbücher für Kinder im Grundschulalter, erstmals bei einem neuen Verlag erscheinen. Den Buchverlag BVK mit Sitz in Kempen bei Krefeld hatte der Winterlinger schon vor Jahren auf einer Buchmesse kennengelernt. Von der neuen Konzeption der Leseförderung für Kinder sei er sofort begeistert gewesen, sagt er.

Manfred Mai, dem es schon immer ein Anliegen ist, Mädchen und Jungen fürs Lesen zu begeistern, weiß sowohl aus eigenen Erfahrungen mit Schülern als auch aus verschiedenen Studien, dass die Lesekompetenz vieler Kinder kontinuierlich abgenommen hat. In dieser Situation habe ihn die neue Buchkonzeption des noch relativ jungen und innovativen Kinder- und Jugendbuchverlags aus Nordrhein-Westfalen sofort überzeugt, berichtet er.

Das Besondere der Kinderbücher ist, dass sie als sogenannte „Leselauscher“ konzipiert sind. Das bedeutet, dass das Buch nicht nur aus Textzeilen besteht, sondern dass der gesamte Inhalt zugleich auch als Hörbuch mittels einer beigefügten CD oder mit einem QR-Code auf das Smartphone heruntergeladen werden kann. Damit, erklärt Mai, könnten Kinder, die sich mit dem Lesen noch etwas schwer tun, durch den parallel zugeschalteten Vorleser bei der Lektüre unterstützt werden.

„Durch die Kombination von Buch und Hörbuch erhöht sich das Leseverständnis erheblich“, ist der Winterlinger Erfolgsautor überzeugt. Zudem gibt es in den zwei neu erschienenen Sachbüchern einen persönlichen Lesebegleiter oder eine Lesebegleiterin – zum Beispiel die neunjährige Emma, die im Sachbuch „Unsere Erde“ immer wieder Fragen stellt und damit das Interesse am Lesestoff erhöht. Da diese fiktiven Begleiter immer im Jetzt und Heute leben, wird durch sie auch die wichtige Verbindung des Gelesenen mit der Gegenwart erreicht.

Während das Buch „Unsere Erde“ in der Reihe „Leselauscher-Wissen“ von den Anfängen der Erde bis in unsere Gegenwart mit ihren gewaltigen Herausforderungen von der Vermüllung der Meere bis zu den Folgen des Klimawandels handelt, geht es im zweiten Sachbuch um die Geschichte Deutschlands. Darin führt Paul aus Hechingen, „einer Kleinstadt in Süddeutschland mit Blick auf die Hohenzollern-Burg“, von der Zeit der Römer mit Anspielungen an den römischen Gutshof bei Hechingen-Stein bis in die Gegenwart mit den aktuellen Herausforderungen der Ampel-Koalitionsregierung mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Beide Sachbücher sind mit Bildern und gut verständlichen Grafiken passend illustriert.

Mit den beiden Kinderromanen „Überraschung beim Ritterfest“ und „Verrat auf Burg Hohenstein“, erschienen ebenfalls im BVK-Verlag, wird der Leser auf eine spannende Zeitreise in die Epoche der Ritter und Burgen entführt. Auch diese Werke aus der Reihe „Leselauscher-Geschichten“ sind mit einer Empfehlung für Leseanfängerinnen und Leseanfänger versehen. Darüber hinaus sind die Bücher in einfacher Sprache geschrieben und in einer leicht lesbaren Schrift gedruckt.