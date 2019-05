Manfred Mai feiert seinen 70. Geburtstag im Familienkreis

Manfred Mai wurde am 15. Mai 1949 in Winterlingen geboren. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Maler und Lackierer und arbeitete drei Jahre lang in einer Werkzeugfabrik. Nach dem Studium unterrichtete er als Lehrer an verschiedenen Realschulen. 1978 veröffentlichte er die ersten Texte, seit 1985 widmet er sich hauptberuflich dem Schreiben. Mittlerweile hat er rund 200 Bücher veröffentlicht, einen Großteil davon für Kinder.