Maltester helfen im Kampf gegen Corona

Die Corona-Pandemie bedeutete im Jahr 2020 einen Stresstest für die ganze Gesellschaft. Und auch bei den Maltesern im Bezirk Neckar-Alb war das nun zu Ende gehende Jahr „von Corona geprägt von A bis Z“, wie Bezirksgeschäftsführer Marc Lippe laut Pressemitteilung sagt. Doch bei allen Herausforderungen und Schwierigkeiten, welche die Pandemie für die Malteser mit sich gebracht haben, kann Lippe nun rückblickend auch stolz formulieren: „Wir haben Leben gerettet.“ Ein Rückblick auf das Jahr 2020 bei den Maltesern – inmitten der Corona-Pandemie. Und vor dem Jahr 2021, welches mit dem Betrieb der Kreisimpfzentren eine neue „Riesenherausforderung“ mit sich bringen wird, wie Lippe weiß.

Der Blick zurück beginnt mit einer fast schon seltsam anmutenden Wendung. „Bis Februar 2020 hatten wir ein normales Leben“, erinnert sich Lippe. Doch die Nachrichten über ein neues Virus in Asien kamen immer näher, die ersten Fälle in Europa und Deutschland folgten. Die Nervosität stieg, schlussendlich kam das neue Virus auch hier an. Die Angst war groß, das ansteckende Virus unerkannt zu den Schwächsten zu tragen – in die Kliniken und ihre Patienten hinein. Wie berechtigt diese Befürchtungen sein sollten, zeigt in der ersten Welle der Pandemie ein Blick in den Landkreis Reutlingen, wo in einem Großeinsatz der Rettungskräfte die Fachkliniken Hohenurach in Bad Urach geräumt werden mussten, nachdem es dort zu mehreren Corona-Fällen gekommen war. Genau das sollten die Malteser an der Nürtinger Medius-Klinik verhindern. Die „Mobile Arztpraxis“ der Malteser wurde aufgebaut, sie ermöglichte eine Vorab-Sichtung der Patienten vor der Einlieferung in die Klinik.

Wie aber Erkrankte erkennen? Auch dieser Aufgabe stellten sich die Malteser – und entwickelten, inspiriert von ähnlichen Lösungen in anderen Staaten, das inzwischen bewährte Drive-In-Konzept: Die zu testenden Personen fahren dabei im eigenen Wagen vor, können im Auto sitzen bleiben und erhalten ihren Abstrich durch die Fensterscheibe – bei minimalem Kontakt zum medizinischen Personal und anderen Wartenden, heißt es in der Mitteilung. „In nur sechs Tagen hatten wir das Konzept entwickelt und den Aufbau durchgeführt“, erinnert sich Marc Lippe. Am 8. März ging das Corona-Abstrichzentrum in Nürtingen an den Start. Über 50 Medienvertreter kamen zur Eröffnung – bis hin zur New York Times.

Weil das neuartige Virus und die damit verbundene Covid-19-Erkrankung zu diesem Zeitpunkt noch kaum erforscht waren, kam in der ersten Welle der Datenerfassung und der Beobachtung der Krankheitsverläufe eine besondere Bedeutung zu. Die Malteser entwickelten hierzu ein Kontaktmanagement samt Befragung der Corona-Positiven per SMS durch einen Algorithmus. „Dadurch haben wir schnell gesehen, wer zu Hause Probleme hat und in eine Klinik muss“, sagt Lippe. „Damit haben wir einige Leben gerettet.“ Viele Patienten hätten die Klinik sonst wohl nicht so schnell aufgesucht, wäre die Sauerstoffsättigung langsam aber sicher in die Knie gegangen.

Parallel erlebten die Malteser – wie auch die ganze Gesellschaft – eine Welle der Solidarität in der Krise. Bei den Maltesern entwickelte sich insbesondere ein Einkaufsservice, der viele neue Ehrenamtliche fand und der derzeit weiter ausgebaut wird. Wer, um eine Infektion zu vermeiden, das Haus nicht verlassen will, für den kaufen die Malteser ein und bringen die Waren an die Haustüre.

„Im Sommer entspannte sich die Lage komplett“, blickt Lippe zurück. Auch die Helfer vor Ort – ehrenamtliche Einsatzkräfte der Malteser, die als professionelle Ersthelfer im ländlichen Raum die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes gewährleisten, nahmen wieder ihre wichtige Tätigkeit auf. „Anfangs mussten wir unsere Helfer schützen“, erklärt Lippe. Denn medizinische Schutzausrüstung war zunächst Mangelware. Am 15. Mai waren die Ersthelfer wieder einsatzbereit. Auch die Erste-Hilfe-Kurse konnten im Sommer wieder aufgenommen werden – erstmals auch im Zollernalbkreis.

Doch mit dem Sommer ging auch die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie vorbei. Zunächst war nur das Corona-Abstrichzentrum in Nürtingen in Betrieb – und wurde völlig überrannt. „Teilweise wurden über 600 Abstriche am Tag durchgeführt“, berichtet Lippe. Schnell wurde deshalb auch das nach der ersten Welle stillgelegte Abstrichzentrum auf der Messe Inzwischen sind die Malteser auch für die Organisation der Kreisimpfzentren verantwortlich – eine Mammutaufgabe, insbesondere in der Suche nach medizinischem Fachpersonal. Am 22. Januar soll der Betrieb aufgenommen werden. Inzwischen sehen die Malteser auch hier Licht am Ende des Tunnels. Und mit jeder Impfung wächst die Hoffnung, die Pandemie hinter sich lassen zu können. Eines ist dabei sicher: die Malteser im Bezirk Neckar-Alb werden mit Stolz auf ihren Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus zurückblicken können. „Wir haben einige Leben gerettet“, sagt Marc Lippe laut Mitteilung. Und jedes einzelne Leben war jede Anstrengung wert. Weil Nähe zählt.