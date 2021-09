Logistikgruppe eröffnet neues Speditionsterminal

Nach mehr als 70 Jahren am Standort Burladingen zieht die Barth Logistikgruppe in das neue Speditions-Hub nach Hechingen. Die Umschlagshalle mit Tankstelle, Lastwagen-Servicebox, Bürogebäude und 50 Verladetoren des neuen Speditionsterminals wurde am Montag in Betrieb genommen. Der Hauptsitz und die zentralen Dienstleistungen der Gruppe bleiben weiterhin in Burladingen, wo bis heute auch die Heimat der Lastwagen-Flotte, der Güterumschlagsbetrieb und der Speditionsabteilungen war.

Bei der Bauplanung der Speditionsanlage lag bereits der Fokus auf einer nachhaltigen Bauweise. Mit Hechingen setzt barth ein Zeichen für grüne Logistik, heißt es in der Pressemitteilung. So steht auch im operativen Betrieb bei Barth das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaften im Vordergrund. Das Gebäude ist mit einer Regenwasser-Filteranlage und natürlichen Löschwasser-Bevorratung ausgestattet. Ein Lüftungssystem sorgt für optimales Raumklima – ganz ohne Klimaanlage. Auch Vögel (Mauersegler) können bald in den am Gebäude vorgesehenen Nistkästen ein Zuhause finden.

Die Digitalisierung ist zudem ein wichtiger Aspekt für das Unternehmen. So hat das IT-Team von barth die gesamte Entwicklung des Standorts von der technischen Seite begleitet und ein hoch ausfallsicheres Netzwerk sowie redundante Datenanbindungen aufgebaut. „Moderne End-to-End-Softwarelösungen unterstützen die logistischen und transporttechnischen Abläufe: so wird beispielsweise der Live-Standort des Auslieferungsfahrzeugs getrackt und kann über unser web-Portal direkt vom Kunden abgerufen werden“, wird Geschäftsführer Uwe Schempp in der Mitteilung zitiert.

Die Niederlassung umfasst eine 6000 Quadratmeter große Hallenfläche und bietet großzügige und optimale Funktions- und Rüstflächen für die Fahrzeugbe- und entladung sowie für die Tätigkeiten sortieren, kommissionieren, messen und wiegen. Zudem finden sich im neuen Gebäude auch große und helle Schulungsräume, die für alle Veranstaltungen genutzt werden können.

Der Standort Hechingen wurde bewusst gewählt: die günstige Verkehrsanbindung bietet Vorteile für Kunden und Mitarbeiter, so der Projektverantwortliche und Assistent der Regionalleitung Adrian Haas. Mit einer direkten Verbindung an die B27 kann barth insbesondere den süddeutschen Raum schnell und zuverlässig mit der eigenen Lastwagen-Flotte bedienen.

Die Barth Logistikgruppe betreibt deutschlandweit 14 Niederlassungen. Das 1948 in Burladingen gegründete Familienunternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter.