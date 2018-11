Liveband begleitet Musical-Gala in Balingen

Die Gala „Musical Ladies & Friends“ mit Liveband ist am Samstag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Balingen zu sehen. Gasgeberinnen sind die beiden Musicaldarstellerinnen Beatrix Reiterer („Phantom der Oper“, „Evita“, „West Side Story“) und Melanie Gebhard („Wicked“, „Ghost“, „Ich war noch niemals in New York“).

Während Reiterer im Ländle wohnt, wurde Gebhard dort geboren. Zusammen konzipierten sie die Musical-Gala speziell für Balingen. Als Gäste konnten sie Hannes Staffler („Rocky“, „Rebecca“, „We will rock you“) und Nicolas Tenerani („Tanz der Vampire“, „Bodyguard“, „Sister Act“) gewinnen. In Balingen präsentieren die vier zusammen einen Rückblick auf 24 Jahre Musical in Stuttgart. Gemeinsam mit einer fünfköpfigen Liveband geben die Sänger Hits aus 22 Musicals zum Besten – beispielsweise aus „Tanz der Vampire“, „Phantom der Oper“, „Mamma Mia“ und „We will rock you“.

Die Veranstalter versprechen viele Kostüme und Hintergrundinformationen, mitreißende Musik und atemberaubende Stimmen. Eintrittskarten gibt es unter der Telefonnummer 07433/900 84 20 und auf www.stadthalle-balingen.de.