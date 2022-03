Lesezimmer soll die Lust wecken

Der nicht weit von der Winterlinger Grundschule entfernt lebende erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautor Manfred Mai hat bereits 2019 einen mit 2500 Euro dotierten Buchpreis für neue Kinderbücher ins Leben gerufen. Die Jury, an der auch einige Schüler und Schülerinnen der Winterlinger Grundschule mitwirken durften, vergab damals diesen Preis an die Hamburger Autorin Katja Reider. Die Übergabe des Buchpreises ist am 20. Mai im fertiggestellten Leseraum im Obergeschoss der Schule.

Die Einrichtung dieses Zimmers, das den Namen Manfred-Mai-Lesezimmer trägt, verdankt die Schule, wie Schulleiter Matthias Gayer bei der Vorstellung der Räumlichkeit informierte, zum einen einer der Schule gewidmeten Stiftung in Höhe von 10 000 Euro sowie der Schenkung des umfangreichen Bücherkonvoluts durch Manfred Mai, der bei der Ausschreibung des Kinderbuch-Preises etwa 150 druckfrische Kinderbücher aus vielen verschiedenen Verlagen in vierfacher Ausführung erhalten hatte. Diesen Bestand wird Manfred Mai zusätzlich noch mit seinen eigenen Werken aus dem Bereich der Kinderbuchliteratur aufstocken , sodass gut 250 weitere Bücher mit einem Wert von etwa 5000 Euro das Buchangebot für die 132 Schülerinnen und Schüler der Grundschule ergänzen werden. Auch künftig möchte Mai bei seiner in zweijährigem Rhythmus geplanten Buchpreisverleihung die dabei eingehenden Werke für das Lesezimmer mit seinem Namen zur Verfügung stellen.

Die Schulleitung mit Matthias Gayer und Konrektorin Sandra Rauer-Schaudt zeigte sich bei der Präsentation des Lesezimmers begeistert und dankbar zugleich, dass der weit über die heimatlichen Grenzen hinaus bekannte und geschätzte Autor das umfangreiche Bücherangebot der Schule kostenlos übereignet habe. Bei der Umgestaltung des ehemaligen Klassenzimmers, betonte der Schulleiter, habe insbesondere Schulsekretärin Gerlinde Zeller viel Freizeit an Wochenenden und sogar in den Ferien investiert. Dabei sei es ihr gelungen, das Lesezimmer mit bequemen Sitzsäcken, Ohrensofas und Liegekissen sowie den Raum gliedernden Bücherregalen und großen Grünpflanzen so auszugestalten, dass das vormalige unspektakuläre Klassenzimmer nunmehr den Charme eines kuscheligen Kinderzimmers erhalten habe. Mehrere Kinoplakate und ein großes an einen Dschungel erinnerndes Wandposter hinter der Sitzecke samt einigen an der Decke hangelnden Plüsch-Affen sorgen für ein entspanntes Wohlfühlambiente beim Lesen.

Manfred Mai erklärte bei der Vorstellung des Raumes, dass er mit seinem Engagement an dieser Schule die Leselust der Kinder fördern und ihnen einen attraktiven Einstieg in die Welt der Bücher anbieten wolle. Sei diese einmal geweckt, so der Winterlinger Autor, stünde den Kindern und ihren Familien in der nur wenige Schritte entfernt eingerichteten Gemeindebücherei ein weiteres sehr reichhaltiges Lektüreangebot zu alle Themen zur Verfügung.