Lebensretter zeigen ihr Können

Die Ortsgruppe Winterlingen in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Das nahmen die Rettungsschwimmer zum Anlass, bei der Zeltfreizeit der jungen Mitglieder im Naturfreibad ihr Können zu demonstrieren.

So zeigten die Winterlinger DLRG-Mitglieder während der regulären Öffnungszeiten diverse Rettungsübungen – beispielsweise verschiedene Arten, einen in Not geratenen Schwimmer sicher an Land zu bringen. Neben den klassischen Schleppgriffen führten sie auch die Rettung mit einem Wurfball vor. Zum Einsatz kam außerdem ein neu angeschafftes Rettungsbrett. Den Abschluss bildete eine Rettung mit einem Gurtretter. Besonders beeindruckt waren die interessierten Zuschauer vom jugendlichen Alter der Wasserretter.

Um auch außerhalb des Wassers etwas zu bieten, stellten die Rettungsschwimmer im Naturfreibad einen Hüpfparcours und eine Hüpfburg auf. Im großen Zelt, das für die Zeltfreizeit angeschafft worden war, informierten sich Interessierte über die Ortsgruppe Winterlingen. Sie hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und verschiedene Trainings- und Rettungsgeräte in Augenschein zu nehmen.