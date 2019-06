Lautlinger Eltern ärgern sich: Mittagessen nur noch für Ganztagsschüler

Nadine König und weitere betroffene Eltern sind sauer: Bislang konnten ihre Kinder gegen ein Entgelt von 2,90 Euro mit den Ganztagsschülern an der Ignaz-Demeter-Schule in Albstadt-Lautlingen mittags essen. Und das, obwohl sich die Eltern gegen die Ganztagsschule in Wahlform, wie sie an der Grundschule angeboten wird, entschieden haben und ihre Kinder somit zu den „Halbtagskindern“ zählen. Damit soll nun Schluss sein.

Das Mittagessen-Angebot soll künftig nur noch von den Ganztagsschülern in Anspruch genommen werden können. Das stellt die Eltern aber offenbar gerade dienstags vor Probleme. Dienstags haben alle vier Klassen Nachmittagsunterricht. Die Pause ist kurz, und so war es aus Sicht der Eltern eine gute Lösung, dass die Kinder an der Schule bleiben konnten. „Diese Betreuung über die Mittagszeit hat es den Eltern ermöglicht, die eigene Arbeitszeit, die mittwochs und donnerstags zwangsläufig früher enden muss, weil die Schule dann um 11.10 Uhr endet, dienstags aufzuholen“, sagt Nadine König. Viele Eltern hätten sich mit ihren Arbeitgebern auf diese Arbeitszeitenregelung verständigt.

„Die Kinder genießen die Mittagspause am Dienstag sehr“, sagt König. Es sei eine Situation, die die sozialen Kompetenzen der Mädchen und Jungen fördere.

Schüler aus Margrethausen dürfen weiterhin Mensa nutzen

Die Schüler aus Margrethausen dürften aber auch als Nicht-Ganztagskinder die Mensa weiterhin benutzen, da die Busverbindungen nicht oder nicht ausreichend vorhanden seien. Die Stadt Albstadt habe das mit dem Schulgesetz begründet. „Es wurde immer wieder betont, dass die gesetzliche Pflichtaufgabe eingehalten wird und dass es keine weiteren Zugeständnisse in Richtung der Schüler und Eltern geben wird“, kritisiert Nadine König.

In dieser Situation müssten sich manche Eltern nun die Ganztagsschule aufzwingen lassen, auch wenn sie diese Betreuung nicht wollten. Sie seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Nadine König kündigt an, Kontakt zur Stadtverwaltung, zu Gemeinderäten und zum neuen Ortschaftsrat aufzunehmen. „Wir wollen, dass alle Kinder die Mensa nutzen dürfen, wenn nachmittags Unterricht stattfindet und niemand ausgeschlossen wird“, sagt sie. Auf den Vorschlag der Eltern, künftig für Nicht-Ganztagskinder den vollen Preis für das Mittagessen zu bezahlen, sei nicht eingegangen worden.

„Wir haben kein Problem damit, wenn die Eltern in Eigeninitiative ein eigenständiges Angebot machen wollen“, sagt Jo Triller, Leiter des städtischen Amts für Familie, Bildung, Sport und Soziales, und bietet Gesprächsbereitschaft an. An der Ignaz-Demeter-Schule werden die Kinder, deren Eltern sie für diese Wahlform angemeldet haben, im Zuge der Ganztagsschule an drei Tagen sieben Stunden lang betreut, erklärt er.

„Wir haben den Eltern die Möglichkeit geschaffen, am Modell der Ganztagsschule teilzunehmen“, ergänzt der Erste Bürgermeister Anton Reger. „Und das schließt das Mittagessen mit ein.“ In dieser Zeit werde auch, den Vorgaben des Schulgesetzes entsprechend, ein Essen gestellt. Das bedeute, dass die Aufsichtspflicht für die Ganztagskinder in dieser Zeit bei der Stadt liege. Bei den Nicht-Ganztagsschülern liegt die Verantwortung nach Schulende bei den Eltern. Die unklare Situation, die durch den Verbleib der Nicht-Ganztagsschüler nach Unterrichtsende an der Schule beim Sonderfall Lautlingen entstanden sei, musste laut Jo Triller geklärt werden. Man könne kein „Wunschprogramm“ buchen und das Angebot an manchen Tagen annehmen, an anderen nicht. Laut Triller ist etwa die Hälfte der Schüler in Lautlingen an der Ganztagsschule.