Kunstmuseum Albstadt lädt zur Feierabendführung

Im Kunstmuseum Albstadt zeigt Melanie Löckel bei einer Feierabendführung am Mittwoch, 18. Mai, ab 17 Uhr, wie vielfältig die Darstellung des menschlichen Körpers in der Kunst des 20. Jahrhunderts ausfällt. Mit diesem Thema beschäftigt sich die aktuelle Ausstellung „Hip to Be Square – Figur und Abstraktion im 20. Jahrhundert“, die noch bis zum 26. Juni zu sehen ist.

Von der akademischen Aktstudie über die Figur im Expressionismus, Horst Antes‘ ‚Kopffüßler‘ bis zu den ‚Strichmännchen‘ von A.R. Penck aus den 1980er Jahren und tänzerischen Raumchoreographien von Gerlinde Beck: Die Ausdrucksmöglichkeiten der Kunst sind mannigfaltig, schreibt die Stadtverwaltung in einer Ankündigung. Einlass bis 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Verbindliche Voranmeldung aufgrund begrenzter Teilnehmenden-Zahl unter Telefon 07431/160 14 91 oder E-Mail an kunstmuseum@albstadt.de.