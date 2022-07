Kulturfestival steht in den Startlöchern

Nach einer dreijährigen Zwangspause dürfen sich in diesem Jahr alle Gäste auf die 14. Auflage des Balinger Kulturfestivals freuen. Vom 3. bis 5. August und vom 9. bis 12. August stehen bei freiem Eintritt jeweils von 19 bis 22 Uhr sieben abwechslungsreiche Konzertabende auf dem Marktplatz Balingen auf dem Programm. Das teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit.

Der Bogen ist dabei weit gespannt und deckt unterschiedliche Musikstile ab. Zu alten Bekannten kommen neue Formationen, die erstmalig in Balingen auf der Bühne stehen. Die Bewirtung beginnt spätestens um 18 Uhr und endet mit Rücksicht auf die Nachbarn jeweils um 23 Uhr. Veranstalter ist wie in den Vorjahren die Stadthalle Balingen, die dabei von zahlreichen Partnern und Sponsoren unterstützt wird.

Den Auftakt bildet in diesem Jahr am Mittwoch, 3. August, die Formation „Chocco Mocco“ mit Cover Songs aus den Genres Rock, Blues und Country. Ihnen folgt am Tag darauf das erstmalige Gastspiel der Schwabenrockband „Wendrsonn“. Mit insgesamt fünf Bands aus der regionalen Musikszene endet die erste Woche mit einem Rock- und Popspektabel bei der fünften Auflage des „BL best of“-Abends. Zur „Oldie Night Band“ gesellen sich am 5. August die „Long Leged Liars“, „Subway“, „Pinghorst“ und „Seebi´s Heart“.

In der zweiten Woche, die am Dienstag, 9. August, beginnt, wird es international. Die niederländische Band „De Coronas“ gibt es schon viele Jahre und ihr Konzept mit 5000 Songs im Repertoire als spontane Stand-Up-Pop-Rock-Show ist einzigartig, heißt es in der Vorschau weiter. Kubanische Lebensfreude vermittelt „Rody Reyes & Havanna Con Klasse“ am Folgetag, ehe sich die Formation „Layla“ am Donnerstag der Musik von Eric Clapton widmen wird. Das diesjährige Festival endet mit der zwölfköpfigen Bläsergruppe „Notausgang“ am Freitag, 12. August. Sie waren bereits vor einigen Jahren mit ihrer Blas-Rock-Party Festivalgast und haben trotz widrigen Wetterbedingungen ihr Publikum überzeugen können.