Konrad Lebherz feiert seinen 95. Geburtstag

Konrad Lebherz ist in der Nähe von Belgrad geboren. Lang ist die Geschichte, die von dort bis nach Benzingen führt. 95 Jahre liegen dazwischen. Wer beinahe auf ein ganzes Jahrhundert zurückblicken kann, hat einiges erlebt, und das trifft mit Sicherheit auch auf Konrad Lebherz zu.

In der noch vorhandenen Familienchronik wird berichtet, dass seine Vorfahren 1790 aus Großbottwar bei Heilbronn nach Serbien auswanderten, welches damals noch zur Donaumonarchie Österreich -Ungarn gehörte. Dort, in Neu-Pasua bei Belgrad, erblickte Konrad Lebherz am 29. August 1926 das Licht der Welt und wuchs zusammen mit sechs Geschwistern auf, von denen allerdings ein Bruder und eine Schwester schon sehr früh gestorben sind.

Im Zweiten Weltkrieg gelangte gelangte Konrad Lebherz mit 17 Jahren ins tschechische Olmütz. Dort absolvierte er eine Kurzausbildung zum Flugzeugmonteur, um danach in Österreich auf einem Flugplatz in der Nähe von Wien für die deutsche Luftwaffe zu arbeiten. Im Oktober 1944 flohen seine Eltern auf ihrem Pferdefuhrwerk mit den noch verbliebenen vier Kindern nach Oberösterreich. Dort, so der Jubilar, habe er kurz vor Kriegsende in St. Pölten seine Familie wiedergefunden. Es sei wie ein Wunder gewesen, sagt er noch heute.

Bei einem Bauern in Ried am Inn arbeitete die wieder vereinte Familie auf dessen Hof. So konnte sie die schwere Notzeit überstehen. Gleich mehrfach scheiterten ihre Versuche, von dort nach Deutschland zu gelangen.

Bis zum Frühjahr 1949 sollte es noch dauern, bis der Familie bei Partenkirchen die Einreise in die angestammte Heimat gelang. Von dort ging es zunächst in ein Auffanglager für Flüchtlinge nach Biberach, von wo aus die Familie nach Winterlingen gelangte. Durch die Vermittlung des damaligen Benzinger Bürgermeisters Josef Hospach kam die Familie in einem ersten Unterschlupf, der baufälligen Gaststätte „Krone“ in Benzingen unter. Bald jedoch fand der Bürgermeister ein Haus in der Albstaße, wo die Familie etliche Jahre wohnen konnte.

Über den Fußballsport fand Konrad Lebherz Anschluss an die Benzinger Dorfgemeinschaft. Er gehörte 1949 zu den Gründungsmitgliedern des TSV Benzingen, für den er mehr als zehn Jahre lang die Kickschuhe schnürte. Anschließend übernahm er für den Verein als Jugendleiter und Schiedsrichter Verantwortung. Auch im inzwischen aufgelösten Kleingartenverein Winterlingen war er über viele Jahre aktiv dabei.

Nach dem Bau des Wohnhauses heiratet er Ottilie Neuburger. Das Paar bekommt zwischen 1954 und 1965 fünf Kinder: Konrad, Anita, Christa, Andrea und Elvira. Konrad Lebherz war als Metallarbeiter bei den Winterlinger Firmen August Beck und später bis zum Renteneintritt 1989 bei Fischer-Draht beschäftigt. Ein schwerer Schicksalsschlag traf die ganze Familie durch den frühen Tod seiner Frau Ottilie. Sie starb plötzlich im August des Jahres 1999 im Alter von gerade mal 68 Jahren.

„Der Zusammenhalt der Familie war da besonders wichtig“, erinnert sich Konrad. Die gegenseitige Hilfe der Geschwister hat ihm bis heute viel bedeutet. Große Freude hat der Jubilar an seinen acht Enkeln sowie den inzwischen sieben Urenkeln.

Ein nicht alltägliches Hobby hat Konrad Lebherz erst als Rentner für sich entdeckt. Er begann, sich intensiv mit der Kunst des Korbflechtens zu befassen. Dazu hat er sich im Untergeschoss seines Wohnhauses im Vogelhain eine große Werkstatt eingerichtet und er stellte bis vor kurzem vor allem im Winter unzählige Körbe aus Weidenruten in allen Variationen her. Im Ried bei Winterlingen hat er dafür immer wieder Weiden- Stecklinge gepflanzt. Fit ist er mit 95 Jahren noch. Nach wie vor macht er mit seinen Walkingstöcken fast jeden Tag einen kurzen Spaziergang. Dabei schaut er so oft es geht in sein großes Gewächshaus im Garten, wo neben Tomaten, Gurken und Paprika auch selbst gezogene Blumen gedeihen.

Da seine geistige Kraft altersbedingt in den letzten Jahren etwas nachgelassen hat, wird er von einer Pflegekraft im Haus gut versorgt. Auch die Kinder beteiligen sich liebevoll an der Pflege. Obwohl seine vier Geschwister, die alle ebenfalls mit ihren Familien in Benzingen oder Winterlingen lebten, mittlerweile schon verstorben sind, freut sich Konrad Lebherz, dass sein Geburtstag mit der nach wie vor großen Verwandtschaft gefeiert werden kann.