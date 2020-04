Ein zurückgelassenes Gepäckstück hat am Samstag gegen 17.30 Uhr am Bahnhof in Albstadt-Ebingen die Bundespolizei auf den Plan gerufen.

Zur Sicherheit wurde der Bereich um den Koffer abgesperrt, betroffen war auch der Zugverkehr zwischen Stuttgart und Aulendorf sowie zwischen Tübingen und Albstadt. Der Koffer erwies sich später als leer. Gegen 20.30 Uhr wurden die Absperrungen aufgehoben.