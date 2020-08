Kneippanlage in Benzingen ist nach wie vor gesperrt

Das Wasser plätschert idyllisch in das Brunnenbecken und dennoch sieht man auch bei großer Hitze keine Besucher, die das kühle Nass, das ganzjährig mit einer Temperatur von etwa 10 Grad Celsius fließt, für eine Abkühlung nutzen. Wegen der Coronapandemie ist die Kneippanlage in Benzingen schon seit dem Frühjahr gesperrt.

Das Wasser, welches von Quellen aus den oberhalb der Anlage liegenden „Fleckenwiesen“ am Benzinger Ortsrand stammt, speist seit vielen Jahrzehnten den Dingelebrunnen wenige hundert Meter außerhalb der Ortschaft am Gemeindeverbindungsweg nach Harthausen.

Dort, sagt Benzinger Ortsvorsteher Ewald Hoffmann, hätten sich früher die Bauern des Ortes getroffen, um mit dem Wasser ihre Sicheln und Sensen zu dengeln, also zu schärfen. Davon leite sich auch der Name Dingelebrunnen ab. Der Brunnen diente zudem als Viehtränke und wurde zur Bewässserung der umliegenden Feldgärten genutzt.

Vor fünf Jahren wurde der neugefasste Brunnen und das Wassertretbecken daneben eingeweiht. Normalerweise fließt das kühle Nass vom Brunnen direkt in das Wassertretbecken, das an heißen Tagen zu einem erfrischenden Kneippgang einlädt und viele Besucher aus Benzingen und der ganzen Umgebung anzieht.

In diesem Jahr allerdings ist das Kneippbecken seit dem Frühjahr abgedeckt und die gesamte Anlage samt Hundespaßbad mit Rastplatz für Spaziergänger und Radfahrer gesperrt. Das Wasser fließt seit der Schließung unter der Anlage hindurch in ein angrenzendes, kleines Feuchtgebiet, das von Fridolin Hagg bepflanzt und betreut wird. Edeltraud und Helmut Jung sorgten von Anfang an als Brunnenpaten dafür, dass die Anlage gepflegt ist. Noch im vergangenen Jahr, so der Ortsvorsteher, habe man einen Parkplatz für Autos neben der Anlage geschaffen.

Ewald Hoffmann bedauert es, dass die Anlage entsprechend der Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg für gemeindliche Anlagen in der aktuellen Fassung vom 1. Juli noch bis zum 30. September von der Gemeindeverwaltung gesperrt bleibt. Er stehe jedoch voll hinter der Gemeindeentscheidung. Doch die notwendige Desinfektion des Handlaufs nach jedem Kneippgang, Hygiene- und Abstandsmaßnahmen sowie die vorgeschriebene Datenerfassung der Besucher, ist nach seiner Ansicht einfach nicht leistbar. Was nach dem 30. September sein wird, wisse derzeit noch niemand, sagt Hoffmann, doch angesichts wieder ansteigender Infektionszahlen ist der Ortsvorsteher alles andere als zuversichtlich, dass die Freizeitanlage am Dingelebrunnen noch in diesem Jahr wieder öffnen wird.