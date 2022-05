Kleinkunstfestival in Winterlingen

Am 17. September ist etwas los in Winterlingen und den Teilgemeinden. Viele Vereine haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam ein Kleinkunstfestival auf die Beine zu stellen.

Mit dabei sind bis jetzt: Kleinkunstbühne K3 (Initiatorin), die Chöre Cantus iuvenis und Cum Deo, die Vetternzunft, die Musikkapelle Benzingen und der Sportverein Benzingen.

Geplant ist, an vier Veranstaltungsorten – zwei in Winterlingen, einer in Harthausen und einer in Benzingen – verschiedene Künstlerinnen und Künstler auftreten zu lassen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bleiben an einem Veranstaltungsort, und die Künstler kommen an alle Veranstaltungsorte und führen ihre Beiträge auf.

Ermöglicht wurde dieses Projekt durch das Sonderprogramme Neustart Kultur der Bundesregierung.