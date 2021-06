Kleinkunstbühne probt für das Stück „Normalabstand“

Seit Jahresbeginn waren die Theaterchefin der Winterlinger Kleinkunstbühne K3, Evelin Nolle-Rieder, und die eigens für dieses Projekt engagierte Regisseurin Laura Tetzlaff, die unter anderem auch als freie Regisseurin am Staatstheater Stuttgart gearbeitet hat, damit beschäftigt sind, Menschen in Winterlingen zu befragen, wie es ihnen in der mittlerweile schon eineinhalb Jahre andauernden Coronazeit mit Abstand, Hygienemaßnahmen, Maske und den vielen weiteren Einschränkungen ergangen ist. Es wurden etwa 70 Interviews mit Kindern, Eltern, Lehrern und Erziehern sowie auch mit vielen älteren Menschen geführt und ausgewertet, darunter auch Senioren, die im Winterlinger Alten- und Pfegeheim „Haus Kleebühl“ wohnen.

Die Aufgabe ist nun, bei der Vorstellung des Stücks „Normalabstand“, dessen Premiere am 2. Juli ist, diese Aussagen in kreativen Szenen so umzusetzen, dass deutlich werden soll, wie die Pandemie die Menschen verändert hat, die eigentlich auf Kontakt mit anderen angewiesen sind. Da ist dann auch von Vereinzelung, Isolation, Traumatisierung und Ängsten die Rede, was zum Teil auch depressive Verstimmungen bei jungen wie bei älteren Menschen ausgelöst habe, deren Folgen heute noch gar nicht absehbar seien, sagt die Regisseurin Laura Tetzlaff. Für sie sei die Entwicklung und Begleitung des Stücks mit auswärtigen Profis und den Laienschauspielern aus dem K3 eine echte Herausforderung, die sie gerne angenommen habe, so Tetzlaff. Professionelle Unterstützung erhält das Winterlinger Theaterensemble durch zwei professionelle Tänzerinnen.

Für Lea Krebs, die aus Gauselfingen stammt und die als selbstständige Tanzpädagogin arbeitet, ist das Engagement in Winterlingen das erste längerfristige Projekt seit Beginn der Coronabeschränkungen. Sie freue sich, so Krebs beim Pressetermin vor dem K3-Theater, hier in Winterlingen unweit ihrer alten Heimat dabei sein zu können. Für sie sei die Zusammenarbeit mit den Schauspieler-Teams aus dem K3-Theater eine wichtige und interessante Erfahrung. Das sieht ihre Kollegin Viola Marien, die aus Esslingen kommt und als diplomierte Bühnentänzerin und Choreographin arbeitet, genauso. Sie findet sowohl die Thematik des Theaterprojekts als auch die künstlerische Umsetzung im Tanz „absolut spannend und zugleich total fordernd“. Sowohl die Profis als auch die zwölf mitwirkenden Schauspieler vom K3 sind derzeit in der intensiven Entwicklungs- und Probenphase und alle freuen sich, dass das Stück „Normalabstand“ immer mehr Kontur gewinnt.

Dabei ist vorgesehen, dass beginnend beim Winterlinger Rathaus bei einem begleiteten Theaterspaziergang durch die Ortsmitte an mehreren Stationen die Veränderungsprozesse infolge der Coronadistanz in verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformaten dargestellt werden und zur Reflexion anregen. Trotz des ernsten Themas wird auch der Spaß nicht zu kurz kommen , wobei es vor allem zwischen den Stationen zu überraschenden und witzigen Begegnungen kommen wird. Am Ende des Rundgangs wird auch Gelegenheit für Interaktion geboten, und die Besucher können ihre Erfahrungen auf dem Weg und Mut machende Perspektiven, die ebenfalls ein wichtiges Anliegen in diesem Projekt sind, auf ausgegebenen Zetteln auf ein Schaufenster kleben, wo sie auch einige Zeit verbleiben werden. Gefördert wird dieses Theaterprojekt von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien über das Förderprogramm Neustart Kultur und den Landesverband Amateurtheater.