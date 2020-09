Kleinkunstbühne K3 kämpft um Fördertöpfe und setzt auf andere Art der Kunstvermittlung

Die Winterlinger Kleinkunstbühne K3 hat mit den Auswirkungen der Corona-Krise schwer zu kämpfen. Kleinkunstabende und Konzerte mussten bis auf weiteres abgesagt werden und auch die Lockerungen nach dem Lockdown haben keine Erleichterung gebracht, denn Theaterspielen und Abstand halten passen nicht zusammen, da ist sich das Team einig. Evelin Nolle-Rieder, Leiterin des K3, brachte es auf den Punkt: „Wir mussten unter Corona ganz neu denken lernen.“

Neue Konzepte zu entwerfen, digitale Lösungen zu entwickeln, Hygienestandards zu einzuführen, sich Kunst- und Kulturangebote mit Distanzregeln und Ansteckungsminimierung auszudenken – „das alles kostet Zeit“, sagt sie. Dazu komme der administrative Aufwand, der unter diesen Bedingungen zugenommen hat. „Bisherige Sponsoren und Unterstützer bei der Stange halten, neue hinzuzugewinnen, Fördertöpfe ausfindig machen und Förderanträge schreiben, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, Kontakte zu dokumentieren und, und, und“, so Nolle-Rieder.

Seit März dieses Jahr hat das K3 geschlossen, doch die Leiterin ist nach wie vor dabei, kreativ nach Lösungen zu suchen, damit die kleine Bühne in der Wilhelm-Bihler-Straße erhalten werden kann. „Wir müssen uns breiter aufstellen, um Verluste auszugleichen, denn nach den Corona-Regeln können wir hier im K3 nur maximal 20 Zuschauer pro Vorstellung einlassen“, sagt sie. Mit minimalen Eintrittsgeldern und den Mitgliedsbeiträgen der rund 100 erwachsenen Mitgliedern sei an wirtschaftliches Arbeiten nicht zu denken.

In den „Zwangsferien“ habe sie sich mit den Fragen beschäftigt, was denn auf der Bühne des K3 stattfinden kann und darf, wie ein Kleinkunstbetrieb unter den geltenden Regeln überhaupt wirtschaftlich geführt und was an kulturellen Erlebnissen angeboten werden kann. Einen großen Erfolg ihrer intensiven Bemühungen verbuchte die K3-Leiterin erst kürzlich: „Bund und Land haben uns Mittel bewilligt, um unsere Einrichtung digital voranzubringen und den Kulturbetrieb wieder aufzunehmen“. Der werde allerdings etwas anders aussehen als vor Corona. Aber mit den bewilligten Geldern kann nun das K3-Team Workshops unterschiedlicher Sparten und für alle Altersklassen anbieten, was bisher aus Kostengründen nicht möglich war. „So haben wir es nun dank der Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg unter dem Förderportal Kunst trotz Abstand , aber auch des Staatsministeriums für Kultur und Medien aus den Fördertöpfen Neustart und Neustart Kultur die einmalige Möglichkeit, einen bunten Reigen an Workshops anbieten zu können“, so Nolle-Rieder in Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Dazu zählt beispielweise der im Freien stattfindende Workshop „Graffiti Street Art“, der erstmals am 26. September angeboten wird. Hier können sich junge Leute zwischen zehn und 16 Jahren kreativ austoben. Das Gute- Wolke-Team aus Stuttgart wird die Teilnehmer in die bunte Welt der Graffitis und der Street-Art einführen. Gelernt werden kann dabei, wie die eigene Schrift stylisch gestaltet werden kann, wie mit der Sprühdose umgegangen wird und anderes mehr. Interessenten müssen sich auf jeden Fall per Mail anmelden, denn die Plätze sind begrenzt.

Weitere Workshops, die ab Oktober beginnen, befassen sich mit dem szenischen Schreiben, dem Maskenbau, Licht- und Tontechnik sowie den Grundlagen des Improvisationstheaters. In dem Seminar „Medienwerkstatt“ können die Teilnehmer in Theorie und Praxis grundlegende Kenntnisse in Sachen Filmprojekte erwerben. „Ich lass mich jedenfalls nicht von Corona unterkriegen“, gibt sich Evelin Nolle-Rieder kämpferisch. Sie will nicht nachlassen in ihren Bemühungen, Fördertöpfe zu finden, macht aber gleichzeitig klar, dass die Bewilligung bestimmter Projekte in der Regel an einen Eigenanteil von bis zu 20 Prozent gekoppelt ist. Sie betont: „Den müssen wir selber aufbringen. Deshalb können wir auf unsere örtlichen und regionalen Sponsoren und Unterstützer nicht verzichten.“