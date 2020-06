Kleinkunstbühne beginnt mit Proben

Obwohl Theateraufführungen bis 99 Personen wieder möglich sind, bleibt die Kleinkunstbühne bis auf Weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen, das teilen die Kulturschaffenden aus Winterlingen mit. Sie werden in den nächsten Monaten einen Hygiene-Plan für die Aufführungen erarbeiten und hoffen, dass bis zum Herbst weitere Lockerungen kommen werden. Die Räumlichkeiten lassen einen wirtschaftlichen Betrieb unter den Abstandsregelungen nicht zu, heißt es weiter. Ob und wie im Herbst wieder geöffnet wird, ist noch nicht beurteilbar.

Der Probenbetrieb wird jedoch unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder aufgenommen. Dennoch lassen sich nicht alle Projekte der einzelnen Gruppen unter Corona verwirklichen. Die Jugendlichen haben sich im letzten dreiviertel Jahr mit großer Freude an die Proben zu einem Musical gemacht: gemeinsames Singen ist jedoch in den Räumen unter Corona-Bedingungen nicht mehr möglich. Diese Gruppe wird sich in den nächsten Monaten einem Kurzfilm- Projekt widmen.

Die Erwachsenen mit den Proben zu dem Stück „EX!TUS“ werden sich ebenfalls umstellen müssen. So werden sie auch den Raum vor der Bühne nutzen um den Abstand einhalten zu können und vorerst nur Szenen proben bei denen nicht alle beteiligt sind. Die ursprünglich auf Ende April geplante Premiere wird vermutlich erst im Winter oder nächsten Frühjahr stattfinden.

Die Theaterkids sind die am geringsten betroffene Gruppe: hier reicht es, den Raum vor der Bühne mit einzubeziehen. So kann der Mindestabstand bei den Proben eingehalten werden. Mitte Juni starten die Proben wieder. Ebenfalls enorm von der Pandemie betroffen sind die Theater- Knirpse: nach der Premiere des „Traumfresserchens“ begann der Lockdown und das Stück konnte nicht mehr gespielt werden.

Das Theater dreht laut der Mitteilung regelmäßig kurze Videoclips regionaler Kleinkünstler und hat mit dem „K3- Talk“ ein neues Format geschaffen um unterschiedlichen Erlebnissen im Rahmen der Pandemie einen Raum und Platz geben zu können. Auch Privatpersonen sind dazu eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Unter der Emailadresse info@kleinkunstbuehnek3.de können sie sich melden und über Erlebnisse aus den vergangenen Monaten berichten.

Nach eigenen Angaben erhält das Theater vom Konversionsraum Alb eine Förderung für eine neue Bestuhlung des neuen Zuschauerbereiches. Eine geplante Benefizaktion, bei der noch weitere Eigenmittel eingenommen werden sollten, konnte wegen Corona nicht stattfinden – nun hofft die Winterlinger Kleinkunstbühne auf Spenden.