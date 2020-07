Kleinkunst trifft beim Picknick in Harthausen auf Kulinarik

Das Wetter passte perfekt zu dieser nicht alltäglichen Outdoor-Veranstaltung rund um die Ziegenhütte-Zollernalb von Carolin und Alexander Dietz in Harthausen. Regionale Künstler und der Biohof mit Hofladen am Harthauser Ortsrand wagten das Zusammenspiel von Kunst und Picknick. Das Experiment entpuppte sich als gelungen, um die Mittagszeit kamen am Sonntag die angemeldeten Gäste zum Hof und erhielten dort den mit biologisch produzierten Lebensmitteln gefüllten Korb. Darin befanden sich Wurst-, Linsen-, und Käsesalat. Dazu gab es ein buntes Kleingemüse-Glas sowie, aus dem eigenen Steinbackofen gebackenes, Bauernbrot und Nusszopf nach Hausrezept. Mousse au Chocolat und ein Nachtisch aus Beeren rundeten das Picknick- Menü ab.

Damit ausgestattet ging es auf den etwa eine Stunde dauernden Rundweg durch die Felder rund um den Hof zu den vier Stationen, an denen regionale Künstler ein abwechslungsreiches Programm boten. Die Gaukler Günther und Jonas Letsch aus Veringendorf und Beuron boten als „Fagus und Fraxinus“ ein mittelalterliches Spektakel mit Feuerkeulen. In einer zweiten Station gelangte man zu der Puppenspielerin Anna-Lena Kübel aus Vilsingen. Sie trat als Hexe mit einem Koffer auf, der immer wieder ein Eigenleben entwickelte. Gestärkt mit Zaubertrank und Zaubersprüchen gab sie ein zauberhaftes Märchen zum besten.

Auf dem Weg zwischen den Stationen begleitete Albguide Sabine Froemel die Gruppen und machte auf Blumen und Kräuter am Wegesrand aufmerksam. Hofchef Alexander Dietz beantwortete zudem viele Fragen rund um die regionale Landwirtschaft.

Die letzten beiden Stationen waren einheimischen Künstlern vorbehalten. Dort traf man auf Roland Single und seine Tochter Jessica Straubinger aus Winterlingen, die sehr eigenwillige schwäbischen Texte und Lieder präsentierten. Ganz nahe beim Hof waren die künstlerische Initiatorin dieses Events, Evelin Nolle-Rieder und Petra Fellinger, in idealer Kombination vor einem alten Feldkreuz mit Beiträgen aus ihrem aktuellen Bühnenprogramm zu hören.

Am kommenden Sonntag, 2. August, wird das Programm an gleicher Stelle wiederholt. Anmeldungen sind möglich über die Seite www.kleinkunstbuehnek3.de.