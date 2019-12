Kinder verfilmen Weihnachtsgeschichte neu

25 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren haben unter der Leitung von Talitha Maier und Alina Bredefeld eine Neu-Verfilmung der Weihnachtsgeschichte in der evangelischen Kirche in Winterlingen an Heiligabend aufgeführt. Zwei Wochenenden lang probten die Leiterinnen und Teilnehmer gemeinsam, um mit Gesang, Schauspiel und Tänzen die Weihnachtsgeschichte, wie man sie kennt, zu verfilmen. Die Kinder im Chor übten viele Bewegungen und Aktionen ein, sodass die Besucher ein sehr ansprechendes und schwungvolles Programm vorfanden.

Leiterin Talitha Maier fasste die Handlung wie folgt zusammen: „Nach dem Dreh ist sich das Filmteam uneinig, ob die Geschichte überhaupt jeder versteht und ob die Einschaltquoten nicht zu niedrig sein werden, weil keiner den Bezug zum heutigen Leben verstehen wird.“ Daher beschlossen sie, „das Ganze nochmals zu drehen, diesmal aber so, dass man versteht, wie es wäre, wenn sich die Suche von Maria und Josef nach einer Unterkunft in der heutigen Zeit abspielen würde.“

Maria und Josef suchen bei den verschiedensten Leuten nach einer Unterkunft und nach etwas zu Essen. Doch jeder ist so sehr mit den Vorbereitungen für ein gelungenes Fest und mit viel Konsum beschäftigt, dass für das Christkind kein Platz mehr da ist. Letztendlich finden Maria und Josef Unterkunft in einer Garage und nur ein einziger Mann erkennt, dass etwas Besonderes passiert ist.

Weihnachten werde oft zu etwas ganz anderem gemacht, als es dem Ursprung nach gedacht gewesen sei, so die Botschaft der Regisseurinnen. In der Hektik des Alltags seien die Herzen vieler Menschen für Nächstenliebe verschlossen. Das Ziel des Weihnachtsfestes wäre damit verfehlt und das Christkind würde heute genauso wie damals bei vielen Menschen auf Ablehnung stoßen.

Eine ernüchternde Botschaft, die das Filmteam im Anschluss in etwas Positives verwandelte. Denn die Mitarbeiter bekannten sich dazu, welche Hoffnung Weihnachten für sie persönlich bedeutet: „Dass Gott uns an Weihnachten ein Geschenk macht, indem er seinen Sohn auf die Welt brachte.“