Kickers Offenbach kommt

Am Karsamstag um 14 Uhr erwartet der Fußball-Regionalligist TSG Balingen den Tabellenfünften und ehemaligen Bundesligisten Kickers Offenbach.

Nach vier Spielen ohne Sieg hofft der Aufsteiger auf der Zielgeraden der Saison auf die Trendwende. Doch in den vergangenen Partien war bei der Mannschaft von TSG-Trainer Ralf Volkwein ein Substanzverlust unverkennbar. Was aber auch dem Verletzungspech sowie Gelb- und Rot-Sperren geschuldet ist. So ist das Trainerteam immer wieder zum Improvisieren gezwungen. Mit 37 Punkten und dem zehnten Tabellenplatz stehen die TSG-Fußballer passabel da, doch zum sicheren Klassenerhalt sollten aus den letzten fünf Spielen noch vier oder fünf Punkte dazukommen. Am liebsten damit anfangen will man gegen die Profis vom Bieberer Berg, die ihr Saisonziel Aufstieg in die dritte Liga längst verpasst haben. Doch Vorsicht: Die Offenbacher reisen als zweitstärkste Auswärtsmannschaft an

Aufgrund der weiterhin personell angespannten Situation der Eyachstädter, wäre ein Punktgewinn gegen den deutschen Vizemeiuster von 1959 schon als Erfolg zu werten. So lautet die Marschroute: „Defensiv nicht allzu viel zuzulassen und die eigenen Möglichkeiten konsequent zu nutzen. Das wird aber nicht einfach“, sagt Reiner Huss, Co-Trainer der TSG Balingen.

Im Hinspiel hatten sich die Balinger vor 5200 Zuschauern in Offenbach ein 1:1 erkämpft.