Kerstin Baltzer verliert erst im Finale

Bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften haben mit Kerstin Baltzer, Romy Büsing und David Romahn drei Spieler des TC Spaichingen den Sprung ins Halbfinale geschafft. Für einen Titel reichte es nicht. Baltzer musste sich im Finale der Damen A Alessa Maier (Hechingen) geschlagen geben. Bei den Herren A siegte der Spanier Ivan Gomez Mantilla (Tübingen).

Insgesamt 91 Teilnehmer hatten sich für die Wettbewerbe angemeldet. Neben den A-Turnieren wurden auch in den B-Klassen die Sieger ausgesucht. Niklas Plath (Onstmettingen) und Caren Linnemann (Lustnau) freuten sich nach einem erfolgreichen Finale.

Romahn scheitert knapp am späteren Turniersieger

Mit 50 Spielern war die A-Klasse der Herren zahlenmäßig am stärksten besetzt. Am Ende blieben die vier topgesetzten Akteure unter sich. David Romahn, der sich mit zwei mühelosen Zweisatzsiegen ins Halbfinale durchgespielte hatte, scheiterte dann an Gomez Mantilla. Zwar versteckte sich der Spaichinger in einem tollen Grundlinienduell nicht, schaffte es im zweiten Durchgang sogar in den Tiebreak, um dann 4:6, 6:7 zu verlieren.

Ein vor allem von zwei starken Rückhänden dominiertes Duell entschied im zweiten Halbfinale der Tübinger Aaron Stahl 7:5, 6:2 gegen Thomas Seegis (Baiersbronn) für sich. Das Endspiel war anders als erwartet, keine eindeutige Angelegenheit. Gomez Mantilla gewann zwar 6:2 den ersten Satz, traf dann eine Weile lang keinen Ball mehr. Nach dem 0:6 im zweiten Durchgang wurde im Match-Tiebreak „aus allen Rohren geschossen“, bis der Spanier mit 10:8 den Titel gewann.

Die Spaichingerinnen Kerstin Baltzer und Romy Büsing waren bei den Damen-A an den Plätzen drei und vier gesetzt. Sie erreichten planmäßig mit Zweisatzsiegen das Halbfinale. Mit dem 6:2,6:3 gegen Sarah Krauss (Hechingen) erreichte Baltzer das Finale. Die Hechingerin war mit ihren Defensivkünsten nicht in der Lage, die schnelle Vorhand von Baltzer zu entschärfen. Mit dem gleichen Ergebnis endete das zweite Halbfinale zwischen der Favoritin Alessa Maier (Hechingen) und Büsing. Die an Nummer eins gesetzte Maier besiegte anschließend Baltzer 6:3, 6:2, weil sie immer ein bisschen schneller und sicherer war.